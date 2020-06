Hoeker-Fest in Häppchenform

An 15 Terminen Musik, Tanz, Kunst und Kultur in Herford

Herford (WB). Das Herforder Stadtmarketing in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung und dem Citymanagement Herford will an 15 Terminen in den Sommerferien vom 27. Juni bis 11. August einen Mix aus Musik, Tanz, Kunst und Kultur regionaler Künstler in der Innenstadt bieten.