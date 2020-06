Nicht alle Nester werden entfernt

Für die Beseitigung sind die Kommunen verantwortlich, der Kreis hat sich um ein ausführendes Unternehmen gekümmert. „Auf Dauer wird man nicht alle Nester entfernen können, da die Zahl steigen wird. Im Münsterland sind schon etwa 10.000 Bäume befallen“, weiß Nipper-Hansen. Der Einsatz, bei dem eine Spezialfirma die Nester absaugt, ist teuer. „Ein einzelner Baum kann schon für Kosten von etwa 250 Euro sorgen“, erklärt Nipper-Hansen. Insgesamt nehme der Befall weiter zu. „Wir haben noch Glück im Kreis Herford: In Melle und Osnabrück taucht die Raupe schon deutlich öfter auf“, so der Mitarbeiter des Umweltamts.

Aus dem Westen

Der Eichenprozessionsspinner wandere vom Westen her ein. Im vergangenen Jahr gab es auch einen Befall in einem Industriegebiet in Hiddenhausen. „Vermutlich saßen die Tiere irgendwo unter der Plane eines Lastwagens. Selber bewegen sich die Schmetterlinge – dazu wird die gefährliche Raupe später – nur in einem Umkreis von etwa 25 Kilometern“, erklärt Nipper-Hansen.

Darum ist der Prozessionsspinner so gefährlich: Die feinen, fast unsichtbaren Brennhaare der Raupen haben kleine Widerhaken und enthalten ein Nesselgift, das zu starken Hautreizungen und Jucken, beim Einatmen auch zu Husten und Halsweh führen kann.

Weitere Nester habe es in Rödinghausen im Bereich des Schulzentrums an der Stertwelle, im Högerfeldweg und an der Langen Hegge sowie in Spenge in der Nähe der Reitschule Pysall sowie an der Daubitzer Straße gegeben. Alle diese Nester wurden beseitigt.

Wo der Eichenprozessionsspinner auftaucht, hält der Kreis Herford in seinem Geo-Portal fest. Gelbe Punkte kennzeichnen vorhandene Nester, grüne Sterne zeigen an, dass hier der Befall bereits beseitigt wurde.