Herford (WB/sba). Auch am Bekleidungshersteller Brax (Leineweber GmbH & Co. KG) aus Herford geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei . Wie das Unternehmen mitteilte, werden kurzfristig 120 bis 140 der rund 700 Stellen am Hauptsitz in Herford wegfallen.

Von Westfalen-Blatt