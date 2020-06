Ein lauer, desinfizierter Theaterabend

Mein Sommer, meine Stadt - Auftakt in Herford 1/22 Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Foto: Stephan Rechlin

Knapp 100 Besucher genossen den Abend auf dem Münsterplatz auf weit voneinander aufgestellten Stühlen und mit vorab desinfizierten Händen. Einige hatten sich aus der Stadt was zu essen mitgebracht, andere sogar eine Picknickdecke, die sie vor ihren Stühlen ausbreiteten. Mehr als 100 Zuschauer hätten auch nicht kommen dürfen, sonst hätten sie allesamt mit Namen und Adressen erfasst werden müssen. Die Mitteilung von Pro-Herford-Mitarbeiter Yannik Seeberg, dass die Auftaktveranstaltung zu „Mein Sommer, meine Stadt“ auch vom Kultursekretariat Gütersloh gesponsert wird, sorgte für ähnliche Heiterkeit wie die Münsterkirchenglocken.

Schöpfer der Eiskönigin

In dem Stück verarbeitet die in Neustadt probende Canaillen-Bagage das Leben und Werk des dänischen Dichters und Märchenerzählers Hans-Christian Andersen in Straßentheaterszenen. Eine schwierige Aufgabe, denn Andersen hat nicht nur die kleine Meerjungfrau, die Schneekönigin (Vorlage zu Disneys Eiskönigin) und die Prinzessin auf der Erbse geschaffen, sondern auch Gedichte wie „Das sterbende Kind“, „Der Krüppel“ und „Was Vater tut, ist immer recht“.

Mögen die Gaukler-Einlagen mit einem Kettensprenger, einem Fackel-Jongleur und Turn-Akrobaten für die kleinen Zuschauer noch richtig toll gewesen, so wurde es bei den inneren Monologen Andersens oder den Gesprächen mit seinem Schatten schon schwieriger. Die Canaillen-Bagage hatte das Stück schon im vergangenen Jahr einstudiert, dann die Proben wegen der Pandemie jedoch unterbrechen müssen. Christine Eichholz, die unter anderem die Wahrsagerin spielte: „Das Stück ist sehr reizvoll für uns, weil es literarische Tiefe mit munterer Straßentheater-Technik und Musik verknüpft. So werden Aufführungen ebenso unterhaltsam und anspruchsvoll wie die Märchen von Hans Christian Andersen.“ Genau nach so einem Abend haben sich coronagenervte Herforder gesehnt.