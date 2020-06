Der sportbegeisterte Herforder Gustav von Zitzewitz will das ändern und hat eine Sammelaktion für die Region Mwanza, der zweitgrößten Stadt des Landes, gestartet. Dort sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Kinder und Jugendliche. „Wir nehmen jeden Ball, der entbehrlich ist. Egal, ob alt oder neu. Egal, ob platt oder aufgepumpt. Egal, ob intakt oder mit Loch. Egal, ob aus dem Ballschrank oder aus dem Keller“, sagt der 31-Jährige.

Auch kaputte Bälle willkommen

Bis Ende Juni sind Vereine und sonstige Organisationen aufgerufen, ausrangierte, neue oder noch brauchbare Bälle für den guten Zweck zu spenden. Denn: „Viele Mannschaften oder Vereine in Tansania haben nur bis zu drei Bälle zur Verfügung, da für einen neuen lange gespart werden muss. Auch das Flicken von kaputten Bällen ist dort üblich.“

Gustav von Zitzewitz, als Fußballer beim TV Elverdissen, SC Herford und SV Sundern sowie als Handballer beim VfL und der TG Herford bekannt, engagiert sich mit weiteren Ehrenamtlichen für das deutsch-tansanische Entwicklungshilfe-Projekt „Sports Charity Mwanza“. Ein halbes Jahr war von Zitzewitz nach seinem Studium zum Sportevent-Manager 2005 in der Region Mwanza (drei Millionen Einwohner) und arbeitete dort als Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften, erledigte Behördengänge.

20.000 sind das Ziel

„Ich war in meiner Schulzeit sechs Monate in Südafrika. Aber Tansania ist das wirkliche Afrika. Es fehlt an Material und einem geregelten Tagesablauf“, erinnert sich der 31-Jährige, der seit 2016 in Hamburg als Netzwerkmanager in der Versicherungsbranche arbeitet. Mit „Sports Charity Mwanza“ will er helfen, in Mwanza eine nachhaltige Infra- und Vereinsstruktur aufzubauen, mit der lokalen Verwaltung Sportstätten zu schaffen und Trainer auszubilden.

Besonders wichtig dabei: die Grundausstattung, Bälle eben. 20.000 hat sich die Organisation als Ziel gesetzt, in Schiffscontainern sollen sie auf den Weg gebracht werden. Gustav von Zitzewitz reist am kommenden Wochenende nach Herford und holt die Bälle bei den Spendern ab. Alternativ können sie bei seinen Eltern abgegeben werden. „Es gibt schon einige Rückmeldungen von Vereinen. Ich hoffe, dass ich Anfang Juli einen Sprinter voller Bälle habe“, sagt Gustav von Zitzewitz.

Sport verbindet

Wer Bälle übrig hat, kann sich mit ihm unter 0173/9417079 oder per Mail unter herfordsammeltbaelle@gmail.com in Verbindung setzen. „Auch wenn uns mehr als 6000 Kilometer trennen: Die Liebe zum (Vereins)Sport verbindet“, lautet das Motto des Herforders.