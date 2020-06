Einen 22-prozentigen Umsatzeinbruch vor Augen kündigt Brax die Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende Juli und einen Abbau von 120 bis 140 Stellen am Stammsitz in Herford an. Hier arbeiten insgesamt 750 Menschen. Mitten in dieser Krise schließen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovicć das Fotoshooting zur Herbst-Winter-Kollektion 2020 von Brax ab. Bilder und Videos wird die Bielefelder Werbeagentur Crossmedia in die in fünf europäischen Ländern gestartete Marken-Kampagne einfügen.

Die Kampagne wird unterstützt vom Medien-Rummel, der von der Schweinsteiger-Dokumentation im Streaming-Kanal von Amazon Prime ausgelöst wird. Der von Til Schweiger produzierte Film schildert Stationen im Leben Schweinsteigers – von Kindheit und Pubertät in Oberaudorf über seine sportlichen Erfolge mit Bayern München bis zum Titelgewinn 2014 und der Hochzeit mit der serbischen Tennisspielerin und Weltranglistenersten Ana Ivanovic. Die Brax-Kampagne profitiert doppelt von dem Film.

Wahnsinnige Waden

Zum einen greifen auflagenstarke People-Magazine in Print und Fernsehen das berühme Duo auf. „Gala“ zeigt „Bilder ihrer Liebe“ sowohl online als auch im Heft. Die „Bunte“ freut sich, wie verliebt Ana Ivanovicćstrahlt, das „GQ-Magazin“ widmet sich der Fitness und dem Lebensstil Schweinsteigers. Die „View“ reserviert den beiden das Titelbild und freut sich mit den jungen Eltern. In den sozialen Internetmedien wiederum wird spekuliert, warum Philipp Lahm mit keinem Wort in der Dokumentation auftaucht und welch’ wahnsinnige Waden Bastian Schweinsteiger noch neun Monate nach dem selbst erklärten Ende seiner Fußballkarriere hat. Die Schweinsteigers sind derzeit multimediapräsent.

Zum anderen vertieft der Film die Stil-Botschaft, die Brax gern auch neuen, jüngeren Zielgruppen bekannt machen möchte. Die von Schweinsteiger/Ivanovicćpräsentierten „Lieblingsstücke“ wirken schlicht, sportlich, von klassischer Eleganz. Konzentration auf den Punkt, ohne kleinteilige Accessoires, die auf dem Platz ja auch nur stören würden. Der Ex-Bayern-Profi wirbt etwa für den Herrenpullover Style Rick, „der alles mitmacht“. Sportive Optik, maximale Bewegungsfreiheit. Brax empfiehlt den gestrickten Pullover aus 83 Prozent Baumwolle und 17 Prozent dehnbaren Polyamid sowohl für den Alltag als auch fürs Business.

Kung-Fu-Stil

Ana Ivanovicćwiederum steht auf eine Five-Pocket-Röhrenjeans, hochelastisch und super soft. Um die besonders guten Rücksprungswerte dieser Jeans zu demonstrieren, springt Ana im Brax-Video im Kung-Fu-Stil auf ihren Bastian zu. Ob und wie sie ihn trifft, sehen wir nicht, nur wie sie ihm anschließend wieder auf die Beine hilft.

Der Einsatz der prominenten Marken-Botschafter führe übrigens zu keinem nennenswerten Preisanstieg. „Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen sind wir uns sicher, dass wir diese Krise überstehen werden und es eine langfristig positive Perspektive für Leineweber gibt”, wird Brax-Geschäftsführer Michael Horst in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dem Duo Schweinsteiger/Ivanovicćsoll es klappen.