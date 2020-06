Ende Juni 2020 ist alles anders. Am 18. März musste Brax wegen der Schließung fast aller Geschäfte als Folge der Corona-Pandemie die Warenlieferungen an den Einzelhandel einstellen. Inzwischen liefern die Herforder wieder, aber weit weniger als im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr erwartet Marc Freyberg, Marketing-Chef und Sprecher der Brax-Geschäftsleitung, einen Einbruch beim Umsatz um 20 Prozent auf etwa 250 Millionen Euro – nach 318,1 Millionen im Vorjahr. Dabei seien die Rückgänge im Export vor allem in die USA und nach Russland sogar noch größer als im deutschsprachigen Raum.

Kurzarbeit bis Ende Juli verlängert

Um die Kosten im Griff zu behalten, kündigte Freyberg in einer Pressemitteilung unter der Überschrift „Mit Kraft durch die Krise“ den kurzfristigen Abbau von 120 bis 140 Arbeitsplätzen in Herford an. Am Stammsitz beschäftigt Brax Leineweber etwa 700 seiner 1280 Mitarbeiter. Schon 2019 hat das Unternehmen den Abbau von 40 Stellen bekannt gegeben. Sie sind Freyberg zufolge in den 120 bis 140 nicht eingeschlossen.

Die aktuelle Kurzarbeit wurde erst einmal bis Ende Juli verlängert. Der Jobabbau soll, so Freyberg am Sonntag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT, mit dem Betriebsrat „so sozialverträglich wie möglich” geregelt werden. Er werde alle Bereiche erfassen, auch die Unternehmensspitze.

Jobabbau als notwendige Kostenanpassung

Bereits fest steht, dass der unter anderem für Digitalisierung zuständige Geschäftsführer Thomas Dalsaß Brax zum Jahresende verlassen wird. Die Aufgaben werden von den Geschäftsführern Stefan Brandmann und Johannes Weselek mitübernommen.

Fünfter Mann an der Spitze ist Michael Horst. Er sieht den Jobabbau als notwendige Kostenanpassung: „Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen sind wir uns sicher, dass wir diese Krise überstehen werden und es eine langfristig positive Perspektive für Brax gibt.“

Vor einiger Zeit hatte Brax sogar ein Umsatzziel von 400 Millionen Euro für das Jahr 2021 genannt. Dieses gab die Geschäftsführung schon vor einiger Zeit auf.

Im Übrigen steht Brax in der Branche auch in OWL nicht allein da. Gerry Weber verständigte sich bereits mit dem Betriebsrat darauf, 200 Stellen am Stammsitz in Halle abzubauen. Bei Seidensticker (Bielefeld) führte der Verlust der Camel-Active-Lizenz schon 2019 zu Umstrukturierungen und Jobabbau.

Im Frühjahr brach der Umsatz um 70 Prozent ein. Seidensticker gab bekannt, dass die Marke Jacques Britt eingestellt wird. Ahlers (Herford) beendet das Geschäft mit Pierre Cardin- und Pioneer-Damenhosen sowie Jupiter-Jacken.