„Von ihrem Angebot her passt die Wildkammer gut in den Frischebereich der Markthalle und wir erhoffen uns zudem eine bessere Möglichkeit den nun freigewordenen Stand im Gastrobereich an neue Interessenten perspektivisch zu vermarkten“, erklärt Markthallen-Managerin Antonietta Galasso.

Achim Valentin, Inhaber der Westfälischen Wildkammer, verspricht sich von dem Umzug neue Kundschaft: „Ich erhoffe mir mit dem Umzug eine stärkere Nachfrage nach meinen Rohfleisch-Angeboten. Auch werden die Biozeit und ich uns mit unseren Angeboten gut ergänzen. Ich stehe mit Leidenschaft hinter dem Markthallen-Konzept und möchte mir so langfristig in Herford eine Kundschaft aufbauen“.