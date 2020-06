Herford (HK). Der Pflegedienstleister Bonitas GmbH & Co. KG setzt seine Neubauserie „Unser kleines Heim“ in Elverdissen fort. Das neue Wohnheim an der Elverdisser Straße 337 wird am 1. Juli eröffnet. Es gibt noch wenige freie Plätze.

Von Stephan Rechlin