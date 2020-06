Jetzt heißt’s endlich wieder „Film ab!“

Abstand einhalten

Die nummerierten Plätze würden fest zugeteilt und das Einhalten auch noch im Saal kontrolliert. Wie im Restaurant ist es erforderlich, einen Zettel mit Sitzplatznummer sowie mit personenbezogenen Daten auszufüllen. Das entsprechende Dokument ist auf der Kino-Homepage zu finden und kann ausgedruckt werden. „Wir haben aber auch hier alles ausliegen“, so Maier.

Als am Freitag, 13. März, das Kino geschlossen wurde, konnten die Betreiber die Tragweite des Coronavirus noch nicht erahnen. „Dieses Datum werde ich mir wohl lange merken können. Die Ausmaße hingegen konnte ich mir da noch gar nicht vorstellen“, meint er.

Viel Unterstützung erhalten

Trotz Corona-Krise blickt Maier optimistisch nach vorne: „Wir haben sehr viel Unterstützung erfahren.“ Das Kino hatte dazu aufgerufen, trotz der Schließung Gutscheine zu kaufen. Insgesamt sind so mehr als 10.000 Euro zusammen gekommen. Außerdem habe der Vermieter seit März die Miete erlassen. Auch von der staatlichen Förderung konnte das Capitol profitieren. „Das war eine echte Hilfe“, sagt Maier. Das Kino-Team umfasst zehn Mitarbeiter – viele davon auf 450-Euro-Basis. „Die konnten wir in der Zeit leider nicht weiter beschäftigen“, bedauert Maier. Allerdings haben sie dem Kino die Treue gehalten und sind jetzt wieder mit an Bord – wenn sich am Mittwoch die Türen für die Reise „Zurück in die Zukunft“ öffnen.

Blockbuster verschoben

Maier geht davon aus, dass sich die Wiedereröffnung trotz der Auflagen auch wirtschaftlich lohnen wird. Irgendwann müsse man ja auch wieder starten. Die Filmauswahl gestaltet sich derzeit allerdings nicht so einfach. „Wir sind kein Programmkino, wir sind auf die Blockbuster angewiesen“, sagt Christoph Maier. Doch genau mit denen kann man im Moment schlecht planen. Die Kinowelt wartet auf Christopher Nolans Thriller „Tenet“ – der wurde aber schon zweimal auf nun 12. August verschoben. „Auch ‚Mulan‘ von Disney kommt nicht wie erwartet raus – er ist nach Verschiebung auf den 20. August terminiert“, weiß der Film-Experte. Den Grund sieht er in den weiter hohen Corona-Fallzahlen in den USA sowie im asiatischen Raum.

Zwar laufe „Zurück in die Zukunft“ immer wieder auch im Fernsehen, der Film habe aber eine echte Fan-Base. Maier rechnet damit, dass an diesem Mittwoch 50 bis 60 Bürger kommen werden, um auf die Reise mit der Zeitmaschine zu gehen.

Verlosung

Das Capitol-Kino und das WESTFALEN-BLATT verlosen drei Mal zwei Kinokarten und jeweils eine Tüte Popcorn. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 1. Juli, zwischen 12 und 12.10 Uhr unter Telefon 05221/590811 an oder schickt eine E-Mail an herford@westfalen-blatt.de. Die Gewinner werden ausgelost, die Tickets später per Post zugeschickt. Einlösbar sind die Karten frühestens am Donnerstag, 2. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.