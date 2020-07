Ein Drittel der Firmen will Personal abbauen

Herford (WB/rec). Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe im Kreis Herford kündigen Personalabbau an. Gut ein Drittel der Unternehmen in allen drei Branchen will damit einer IHK-Umfrage zufolge auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise reagieren.