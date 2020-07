„Schottergärten sind ökologisch wertlos“

Herford (WB). Der Naturschutzbeirat des Kreises Herford hat die Kommunen des Kreises in einem Beschluss dazu aufgefordert, so genannte Schottergärten in Bebauungsplänen zu verbieten. Der Kreis Herford solle in diesem Zusammenhang die Beseitigung von Schottergärten und Betonpflasterflächen im Rahmen des Klimaschutzprogramms fördern.

Von Westfalen-Blatt