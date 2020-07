Die Seniorin war nach Angaben der Polizei gegen 10.25 Uhr in einem Discount-Supermarkt an der Bünder Straße. Dort wurde sie von zwei Frauen angesprochen, die um Hilfe baten. Durch die Hilfe war sie kurzzeitig abgelenkt und hatte ihre Handtasche nicht mehr im Blick. Als die Frau anschließend an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse (Farbe blau) aus ihrer Tasche gestohlen wurde. Im Portemonnaie befanden sich persönliche Papiere, sowie EC- und Versicherungskarten.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Donnerstag in Herford. Dort wurde aus der Handtasche einer 87-Jährigen Herforderin in einem Discounter am Westring eine braune Ledergeldbörse entwendet. Neben persönlichen Papieren befand sich in der Geldbörse laut Polizeibericht auch ein dreistelliger Geldbetrag.

Die komplette Handtasche wurde gegen 15.15 Uhr einer 86-Jährigen aus Bünde entwendet. Sie befand sich in einem Discounter an der der Haßkampstraße, als sie ihre Handtasche kurz unbeaufsichtigt im Einkaufwagen ließ. Diesen Moment nutzten Unbekannte, um die schwarze Handtasche aus dem Wagen zu entwenden. In der Tasche befanden sich eine braune Geldbörse und Brieftasche, sowie ein graues Brillenetui (mit Brille), verschiedene persönliche Dokumente und etwas Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer 05221/8880.