Wohnung in Herford durchwühlt – Beute im Wert von 17.000 Euro

Herford(WB). Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner einer Dachgeschosswohnung am Freitag am Weddigenufer in Herford, als sie nach dem Urlaub nach Hause kamen: Einbrecher haben ihre Wohnung durchwühlt und Schmuck im Wert von etwa 17.000 Euro mitgenommen.