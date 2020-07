Ein Bolzplatz in den Werregärten?

Herford (WB). Seit dieser Woche geben die Bagger am Ravensberger Gymnasium den Ton an – wieder einmal: Der Abriss der alten Sporthalle hat begonnen. Doch das ist nur der Anfang. Schüler und Lehrer werden sich an Dreck und Lärm langfristig gewöhnen müssen. Willkommen auf Herfords neuer, Millionen Euro teurer Dauerbaustelle.