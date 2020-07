Irmgard Pehle von den Naturfreunden erklärt die Forderungen: Die Erstellung eines Masterplans Radverkehr für breite Radwege, auch am Innenstadtring sowie sichere Kreuzungen; viel mehr Fahrradparkplätze; bessere Fahrradanbindung der nördlichen Stadtteile über die Mindener Straße; Ausweisung weiterer Fahrradstraßen; zügige Realisierung einer schnellen Radverkehrsverbindung Bielefeld-Herford-Minden und Bünde-Hiddenhausen-Herford.

Forderungen nicht erfüllt

„Die Strecke wird diesmal auch über die neue Fahrradstraße Vlothoer Straße und die neu ausgebaute Salzufler Straße mit dem Radbedarfsstreifen führen“, sagt Irmgard Pehle. Die Forderungen seien im vergangenen Jahr ähnliche gewesen, doch leider habe sich in Herford in dieser Hinsicht wenig geändert. „Grundsätzlich soll durch eine deutliche Steigerung des Radverkehrs und eine gleichzeitige Reduzierung des Autoverkehrs die Lebensqualität in Herford erhöht werden.“

Für die Demo wünschen sich die Organisatoren, dass „die neuen Abstandsregeln zum Beispiel durch Poolnudeln sichtbar werden, die Vielfalt durch Fahnen und selbstgemalte Plakate kenntlich wird und dass viele junge Leute teilnehmen.“ Die mit der Polizei abgesprochene Route ist etwa zehn Kilometer lang.