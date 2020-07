Herford (WB). „Eine kleine Revolution. Das hat es vorher so in der Medizin noch nicht gegeben.” Dr. Detlev Scholz, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie am Mathilden-Hospital, ist total begeistert. Seit kurzem arbeiten der erfahrene Gastroenterologe und sein Team in der Darmkrebsvorsorge mit Unterstützung künstlicher Intelligenz.

Von Daniela Dembert