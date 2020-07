Zu Beginn des Spiels wird jedem Teilnehmer eine bestimmte Rolle zugeteilt. Hierbei hat man unter anderem die Wahl zwischen dem Spurensucher, dem Priester, dem Abenteurer oder dem Archäologen. Ist das Ermittlerteam komplett, kann die geheimnisvolle Schatzsuche beginnen.

An verschiedenen Stationen in der Herforder Innenstadt gilt es, die unterschiedlichsten Aufgaben als Gruppe zu lösen. Dabei steht den Teilnehmern eine Schatzkarte mit Hinweisen zur Verfügung. Zusätzlich erhält jeder Mitspieler individuelle Aufgaben, seiner Rolle entsprechend, auf sein Smartphone.

Beim Lösen der kniffligen Logikaufgaben, dem Sammeln von Beweisstücken oder dem Erstellen von Fotos kann jeder Teilnehmer sein Wissen und sein Geschick unter Beweis stellen. Gleichzeitig entstehen tolle Erinnerungen, die im Anschluss auf der Webseite als Fotodateien heruntergeladen werden können.

Tour auf drei Stunden ausgelegt

„Das Spiel fördert die Teamfähigkeit und hält eine Menge Überraschungen bereit“, sagt Sarah Busse von der Tourist-Information Herford. Die etwa fünf Kilometer lange Tour ist auf drei Stunden ausgelegt. Die Gruppe erhält nach jeder richtig gelösten Aufgabe Punkte. Eine Bestenliste ist auf der Webseite des Anbieters City-Hunters einzusehen.

Das Ticket ist nach Erwerb sechs Monate gültig. Sobald der Teilnehmercode aktiviert wurde, hat die Gruppe 48 Stunden Zeit, um den Schatz zu finden und das Spiel somit abzuschließen. Um aktiv an dem Escape-Game teilzunehmen, benötigt jeder Spieler ein eigenes Smartphone mit Internetzugang:

Das Ticket für die aktive Schatzsuche ist für 12,99 Euro pro Person in der Tourist-Information Herford zu haben. Die Mitarbeiter der Tourist-Information sind Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr für ihre Kunden vor Ort ansprechbar.