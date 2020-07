Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 12.15 Uhr in Richtung Bad Oeynhausen unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fiat 500 ins Schleudern geriet. In einer Kurve an der Einmündung zur Bonneberger Straße verlor die 30-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts über einen Grünstreifen und durch den Gartenzaun eines Einfamilienhauses.

Der Pkw wurde in die Luft katapultiert und kam schließlich auf dem Dach liegend im Garten zum Stillstand. Die Herforder wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Am Fiat entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Neben dem Fahrzeug und dem Zaun wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Detmolder Straße einseitig gesperrt werden.