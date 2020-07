Freundeskreis und Pro Herford organisieren Picknick am 19. Juli

Herford (WB). Das Stadtmarketing bietet im Rahmen seiner Sommeraktionen „Herford erleben“ in Zusammenarbeit mit dem Verein Freundeskreis Bismarckturm am Sonntag, 19. Juli, von 11 bis 17 Uhr einen Picknick-Tag auf der großen Wiese vor dem Turm an.