Der geigende Klaus

Herford (WB). „No Rain“ riefen die Besucher des Woodstock-Festivals, um den Regen zu vertreiben. „No Rain“ hofften auch die Gäste eines Gartenkonzertes in Herford. In puncto Wetter hatten die heimischen Musiker mehr Glück, bei den Besucherzahlen indes zeigt sich, dass sich die Zeiten geändert haben. Knapp eine halbe Million Menschen waren in Woodstock dabei, im Garten von Tom Fronza wurden 25 gezählt.

Von Hartmut Horstmann