Krankenhäuser öffnen wieder für Besucher

Hintergrund war der Anstieg der Covid-19-Fälle in Ostwestfalen-Lippe. Das Lukas-Krankenhaus ermöglicht Besuche wieder ab diesem Mittwoch, 15. Juli, in allen anderen Häusern sind Besuche schon am Dienstag, 14. Juli, wieder möglich.

Um die Patienten und Mitarbeitenden der Krankenhäuser auch weiterhin zu schützen, ist jeder Besucher dazu verpflichtet, sich bei Betreten des Krankenhauses zu registrieren und einem Gesundheitsscreening zu unterziehen, heißt es.

Regeln einhalten

Die Erfassung der Daten der Besuchsperson erfolge über einen Fragebogen im Eingangsbereich. Über diesen Dokumentationsbogen werde auch der aktuelle Gesundheitszustand des Besuchers festgehalten. Nur wer frei von grippalen Symptomen ist und nicht als Kontaktperson in Quarantäne gilt, darf das Krankenhaus betreten.

Während der gesamten Zeit im Krankenhaus sei ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregelung von 1,5 Metern zu Angehörigen und anderen Personen einzuhalten. Beim Betreten und Verlassen des Krankenhausgebäudes sei eine Händedesinfektion durchzuführen.