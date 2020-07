Großeinsatz: Feuer in Lackierstraße

Herford (WB). Eine meterhohe Rauchwolke steht am Montagmorgen über dem Gelände von SL Packaging. Der Brandgeruch ist kilometerweit zu vernehmen. In einer Maschinenhalle des Betriebs ist ein Feuer ausgebrochen – genauer in der Trocknungsanlage einer Lackierstraße. Die Ursache ist zunächst unklar. Die gesamte Feuerwehr rückt aus. Es entsteht ein Schaden in Millionenhöhe, schätzt der Betrieb.

Von Christian Müller