Liebe in Zeiten von Corona

Herford (WB). Erinnern Sie sich noch daran, als die Plätze menschenleer waren, als kaum ein Auto auf den Straßen fuhr? Auch wenn Corona noch lange nicht vorbei ist, hat sich doch einiges wieder verändert. Manches wirkt zwei Monate später schon fast unwirklich – so eine Aufnahme, die der Hiddenhauser Andreas Gassner am 9. April an der Dürkopp-Brücke in Bielefeld gemacht hat – eine Stadt wie leergefegt.

Von Hartmut Horstmann