3,2 Millionen Euro und damit genau so viel wie geplant sind in die Sanierung geflossen, zwei Millionen kommen vom Bund. Bei einem Rundgang wird klar, weshalb die Investition vergleichsweise hoch ist: Fast nichts erinnert mehr an die veralteten Klassenzimmer aus den 70er Jahren.

Lediglich die Holzfenster sind geblieben, sonst ist alles neu – und natürlich top-modern. So können gefährliche Chemikalien wie Salzsäure per Lastenaufzug durch die Etagen transportiert werden. Das Farbkonzept ist originell: Wer nicht weiß, in welchem Unterricht er gerade sitzt, braucht nur auf Stühle und Türen zu schauen. Grün steht für Biologie, Physik ist Blau und wenn’s um Chemie geht, sieht man Rot.

Seit Herbst 2018 wird in dem Naturwissenschafts-Trakt des alt-ehrwürdigen Lyzeums auf dem Stiftberg gewerkelt, das von mehr als 1000 Schülern besucht wird. Insgesamt 23 Räume auf einer Fläche von 1900 Quadratmetern wurden und werden auf links gedreht, sieben im Erdgeschoss, je acht in der ersten Etage und im Keller.

Seitenhieb in Richtung CDU

Bis zum 11. August sollen die Arbeiten nach Angaben der Verwaltung beendet sein. Nur die Sanierung im Untergeschoss dauert noch bis zum Herbst – „aber das war von vorneherein so vorgesehen“, sagt Bauamtschef Dr. Peter Böhm.

Einen Seitenhieb in Richtung CDU kann sich Bürgermeister Tim Kähler nicht verkneifen. Zwar gibt der Verwaltungschef zu, Teile der auf dem Dach installierten Lüftungsanlage hätten aufgrund der Statik noch einmal abgeschraubt werden müssen (Kosten: 15.000 Euro), aber: „Nennen Sie mir eine Kernsanierung im Bestandsgebäude, wo es keine Probleme gibt. Das ist völlig normal.“ Die Christdemokraten hatten massive Kritik am Bauamt geäußert, sie sprachen sogar von Baufehlern .

Nach der Baustelle ist davor: Im kommenden Jahr soll der letzte Abschnitt des Trakts umgebaut werden, in dem sich ein Hauswirtschaftsraum sowie Toiletten befinden. Dieser Gebäudeteil ist noch älter, er stammt aus den 50er Jahren.