Diese 14 Geräte werden vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) mit einer Pauschalförderung finanziert. Ferner erhält das Klinikum aus Beständen des Bundes zwei mobile Patientenmonitore und eine Monitoring-Zentrale, die durch die Bezirksregierung nach Beantragung verteilt werden. Ebenfalls hat das Klinikum Anfang März, unmittelbar zu Beginn der Corona-Pandemie, eigenverantwortlich Beatmungsgeräte bestellt, um die Intensivstationen bei Bedarf erweitern zu können. Klinikums-Sprecherin Monika Bax: „Diese fünf Geräte werden im Laufe dieses Monats geliefert.“

Zweite Infektionswelle möglich

Das Herforder Mathilden-Hospital wird mit vier neuen Beatmungsgeräten ausgestattet. Die Lieferung der neuen Geräte sei nicht als Vorkehrung auf eine vermutete zweite Infektionswelle im Kreis Herford zu verstehen. Sie seien größtenteils schon im März bestellt worden. Ihre Auslieferung habe sich hingezogen, weil der Bund zunächst hohe Bestellmengen bei den Herstellern für sich reserviert hatte. Dr. Peter Hutmacher sieht derzeit keine akuten Anzeichen einer zweiten Infektionswelle, schließt sie aber auch nicht aus: „Wie schnell das gehen kann, haben wir ja in Gütersloh gesehen.“ Nicht nur in diesem Fall habe das Klinikum Herford mit der Aufnahme auswärtiger Patienten helfen können. Darum sieht Hutmacher das Krankenhaus gut auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet: „Wir müssen abwarten, was passiert, wenn die Leute aus ihren Urlaubsorten zurückkehren und gleich danach alle Schulen wieder öffnen.“

Das auch für Herford zuständige Zentrallabor der Mühlenkreiskliniken richtet in Minden ein zentrales Testzentrum für Urlaubsheimkehrer ein. Das werde es in Herford allerdings nicht geben. Monika Bax: „Hier übernehmen das die Hausärzte.“

Viele Kontakte

Tests bieten sich nach Ansicht von Laborleiter Prof. Dr. Franz-Josef Schmitz unter anderem bei Personen an, die Kontakte zu vielen unterschiedlichen Menschen haben, wie Außendienstler, Handwerker, Gastronomen, Mitarbeiter im Verkauf und bei medizinischem Fachpersonal. Reisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben und sich beim Kreisgesundheitsamt zu melden. In keinem Fall verkürze ein negatives Testergebnis bei Kontaktpersonen oder Reiserückkehrern aus Risikogebieten die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänezeit. Corona-Tests, die nicht aufgrund einer Erkrankung erfolgen, müssen in der Regel privat oder von Arbeitgebern bezahlt werden. Wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen, ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse oder den Gesundheitsfond möglich. Dies ist zum Beispiel bei Patienten vor einer stationären Aufnahme oder bei einem Hinweis der offiziellen Corona-Warn-App der Fall.