Start am 25. September

Der Verein will nach Möglichkeit auch 2021 einmal im Monat ein Konzert auf der Studiobühne im Stadttheater organisieren. Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur gGmbH, sagt dazu: „Es ist für Theaterleiter Karl-Heinz Rohlf eine besondere Freude, dass er auf diese Art und Weise sein Programm erweitern kann.“ Damit greife man auf etwas zurück, was es vor Jahren mit den Weltmusik-Konzerten schon mal gegeben habe.

In der Konzertreihe soll ein breites Spektrum an Musikrichtungen angeboten werden. Los geht es am Freitag, 25. September, mit der afrikanischen Akustikband „Afro Acoustics“. Die drei-köpfige Band beeindrucke mit ihrem einzigartigen Sound mit Gitarrenbegleitung und dreistimmigen Gesangsinterpretationen, heißt es. Die Musiker singen unter anderem auf Englisch und Kiswahili. Zum Repertoire gehören selbst geschriebene Songs.

Im Oktober dürfen Gregor Hilden und Richie Arndt mit „Moments – Unplugged“ auf der Studiobühne im Herforder Stadttheater auftreten. Das Duo sei für seine Experimentierlust längst bekannt, heißt es. Immer wieder überraschten die Musiker mit unterschiedlichsten Plattenproduktionen, die sich stilistisch jenseits festgefahrener Blues-Trampelpfade bewegten.

Kartenvorverkauf beginnt im August

Während Fans Gregor Hilden als Musiker mit feinsinnigen Eigenkompositionen kennen, ist Richie Arndt als Kopf der „Bluenatics“ Blues-Liebhabern ein Begriff. Gemeinsam treten sie am 30. Oktober auf.

Zum Abschluss des Jahres 2020 hat Izabella Effenberg am 6. November die Gelegenheit, das Publikum zu begeistern. Die Vibraphonistin aus Polen bewegt sich zwischen verschiedenen musikalischen Stilrichtungen von Jazz, Klassik bis hin zu Weltmusik. Neben dem Vibraphon und der Marimba spielt sie auch seltene Instrumente wie Array Mbira, Glas Harfe, singende Säge, Steeldrum und Crotales.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Die Karten sind ab dem 4. August über das Ticketsystem des Stadttheaters zu bekommen.