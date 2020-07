Nach Drohungen: Kähler stellt Strafanzeige

Herford (HK/KaWe). Nachdem Bürgermeister Tim Kähler die Genehmigung erteilt hatte, dass die Ditib-Moschee an der Bielefelder Straße einmal in der Woche per Muezzin-Ruf ihre Mitglieder zum Gebet auffordern darf, ist er nicht nur in sozialen Netzwerken beleidigt worden. Er hat auch Drohungen erhalten, die direkt an seine dienstliche E-Mail-Adresse geschickt wurden. Das ging zu weit. Die Drohungen seien „wirklich heftig“ gewesen. Kähler hat Strafanzeige gestellt.

Von Westfalen-Blatt