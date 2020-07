Weder die Sprecher der evangelischen noch jene der katholischen Kirche in Herford fühlen sich durch Rufe des Muezzins in irgendeiner Form bedroht, ja, nicht einmal gestört. Die hysterische, etwas behandlungsbedürftig wirkende Kritik in den Sozialen Medien verhindert eine sachliche Auseinandersetzung mit den hier lebenden, muslimischen Gemeinden. Denn natürlich weiß so gut wie niemand, was hinter den Türen der Gebetsräume in den Kulturzentren tatsächlich gepredigt wird. Die vom türkischen Ministerpräsidenten Erdogan wieder einmal an den Tag gelegte Fundamentalisierung lässt in einer von seinem Staat mitfinanzierten Ditib-Gemeinde jedenfalls nichts Gutes erahnen.

Deshalb ist es schade, dass der zu Beginn der Corona-Krise einsetzende Ruf des Muezzins nicht wie in anderen Kommunen auch mit den beiden großen christlichen Kirchen als gemeinsame, solidarische Aktion abgestimmt wurde. Oder dass dem Integrationsrat nicht einmal die Chance eingeräumt wurde, darüber zu reden – wozu soll der im September eigentlich noch gewählt werden? Der von SPD erträumte Weg zum „großen Haus der Religionen und Kulturen“ in Herford ist noch sehr, sehr weit.