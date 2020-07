Vor dem Bonner Amtsgericht hatten bei der Verhandlung 15 Aktivisten aus den USA und aus den Niederlanden mit einer Mahnwache gegen die Kriegsübungen der Bundeswehr und die Verhängung von Bußgeldern für Aktionen zivilen Ungehorsams demonstriert. Büntzly argumentierte, dass die Bundeswehr das Gelände der Colbitz-Letzlinger Heide widerrechtlich nutze.

Dort würden Angriffskriege vorbereitet, die gegen das Grundgesetz verstießen. Büntzly sieht die Existenz der Bundeswehr nach eigener Aussage als Gefahr an. „Das Militär war auch schon vor 1989 eine tödliche Gefahr, mit den Auslandseinsätzen hat Deutschland den Boden des Grundgesetzes verlassen.” Besonders die Einsätze in Afghanistan seien durch nichts zu rechtfertigen und sogar vom militärischen Standpunkt aus sinnlos.

Lieber ins Gefängnis

Daraus schlussfolgert er: „Es wird also Zeit, dass wir Pazifisten andere Maßnahmen ergreifen: Wir setzen uns der gewollten Vernichtung entgegen, auf unsere Kosten und unser Risiko.“ Eine „andere Maßnahme“ in Büntzlys Sinne war das öffentliche Betreten des militärischen Sicherheitsbereichs am 4. August 2019. Fest steht: Der Herforder will das auferlegte Bußgeld nicht zahlen, sondern stattdessen lieber ins Gefängnis gehen.

Sein antimilitaristisches Engagement will Büntzly trotzdem fortsetzen: Nicht nur auf dem Gefechtsübungszentrum, sondern auch im Engagement gegen Atomwaffen in Büchel. Um ein Zeichen zu setzen, hatte er sich noch am Morgen seines Prozesses an einer Blockade des Atomwaffenstandorts Büchel beteiligt, die von einer international zusammengesetzten Gruppe, unter anderem mit Teilnehmern aus den USA und den Niederlanden, durchgeführt wurde.

Vor Gericht

Büntzly ist seiner Aussage nach übrigens nicht der Einzige, der in den nächsten Wochen vor Gericht sein – wie er es formuliert – „eingreifendes Handeln in die Kriegsvorbereitungen“ erläutern wird. Denn für die Besetzung des Truppenübungsplatzes Altmark im August 2019 bekamen in den vergangenen Monaten insgesamt 25 Aktivisten Bußgeldbescheide in Höhe von 200 bis 500 Euro. Die Prozessreihe soll im September fortgesetzt werden. Erwartet werden insgesamt 15 Prozesstermine im Zusammenhang mit der Besetzung von 2019.