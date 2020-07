Das bebaute Grundstück im Kreis Herford kostet 334.000 Euro

Weil die Kinder ja ein wenig Auslauf brauchen, sei einmal von einem 500 Quadratmeter großen Grundstück ausgegangen. Prompt sind an dem einen Ort 48.000 Euro mehr für ein Grundstück zu zahlen als einem gerade einmal 16,8 Kilometer entfernten, anderen Bauplatz. Das wäre schon mal ein schöner Keller.

Zwölf Experten

Die Zahlen sind dem ersten gemeinsamen Grundstücksmarktbericht der beiden Gutachterausschüsse von Stadt und Kreis Herford zu entnehmen. Darin haben zwölf von der Bezirksregierung Detmold berufene Experten 2787 im Jahr 2019 notariell beurkundete Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Wohnungseigentum ausgewertet. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr eine Grundstücksfläche von 533 Hektar umgesetzt – das entspricht 5,3 Millionen Quadratmeter. Dafür zahlten die neuen Inhaber 549 Millionen Euro, an denen Makler, Banken, Gutachter und der Staat mit verdienten. Dieser Umsatz fiel um 100 Millionen Euro höher aus als der des Jahres 2018.

Im kreisweiten Durchschnitt lagen die Kaufpreise für blanke, aber baureife Grundstücke dem Bericht zufolge bei 119 Euro je Quadratmeter und damit sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Allerdings machen sie nur 19 Prozent des Umsatzkuchens aus.

Genau 52 Prozent aller untersuchten Kaufverträge betreffen bereits bebaute Grundstücke. Deren Zahl ist gegenüber 2018 um elf Prozent auf 1350 angestiegen, der damit erzielte Geldumsatz lag bei 401 Millionen Euro. Die Kaufpreise bei bebauten Grundstücken schwanken stark – sie hängen unter anderem vom Standort, dem Zustand der Immobilie und den Preisfantasien ihrer Inhaber ab. Mit 23 Kaufverträgen konnten im Jahr 2019 wie im Vorjahr mehr Neubauten von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern inklusive Grundstück registriert werden. Die Kaufpreise lagen mit etwa 334.000 Euro auf Vorjahresniveau.

Erbbauzinssatz bei drei Prozent

Neuere freistehende Ein- und Zweifamilienwohnhäuser der Baujahre ab 2010 (ohne Neubauten) wurden mit 326.000 Euro ebenfalls nur geringfügig oberhalb des Vorjahresniveaus gehandelt. Für Ein- und Zweifamilienhäuser der Baujahre 1995 bis 2009 wurde aus 54 Kauffällen ein Durchschnittskaufpreis von 278.000 Euro ermittelt. Für die Baujahre 1975 bis 1994 liegt der aus 71 Kaufverträgen errechnete, durchschnittliche Kaufpreis bei 256.000 Euro. Aus 256 Kaufverträgen über Objekte aus den Baujahren 1950 bis 1974 kann ein mittlerer Preis von 199.000 Euro abgeleitet werden. Wenngleich die Preise für Neubauten und neuere Immobilien (bis 2010) nur leicht oberhalb der Größenordnung des Vorjahres lagen, konnten in den übrigen Baujahren Preissteigerungen von fünf bis 15 Prozent verzeichnet werden.

Immerhin noch ein gutes Drittel der Kaufverträge betrafen Eigentumswohnungen. Der Gesamtumsatz betrug bei ihnen 102 Millionen Euro. Für 110 neu gebaute Eigentumswohnungen wurde durchschnittlich mit 2.600 Euro je Quadratmeter fünf Prozent mehr als im Vorjahr gezahlt. Auch Eigentumswohnungen in Pflegeeinrichtungen wurden 2019 wieder in höherer Anzahl zu gestiegenen Preisen veräußert. Den Erbbauzinssatz für eine 99 Jahre genutzte Wohnbaufläche geben die Gutachter mit drei Prozent an.

Drohen Notverkäufe?

Drohen in der Corona-Krise Notverkäufe? WB-Redakteur Stephan Rechlin fragt Michael Stüker von der Immobilienvermittlung der Sparkasse Herford, mit 40 Prozent Marktanteil führend in diesem Segment.

Der Grundstücksbericht des Gutachterausschusses von Stadt und Kreis Herford meldet steigende Preise in allen Marktsegmenten. Hält dieser Trend auch in der Corona-Krise an?

Michael Stüker: Die Berichte beziehen sich auf die Entwicklung des Vorjahres. Wie sich die Corona-Krise auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös zu beantworten. Die aktuelle Marktlage zeichnet noch kein verändertes Bild. Die Nachfrage ist ungebrochen.

Corona-Krise, Kurzarbeit und Einkommenseinbußen dauern an, die Ratenzahlungen für Immobilienkredite aber setzen wieder ein. Drohen Immobilienbesitzern Notverkäufe?

Stüker: Diese Sorge teile ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Von insgesamt 27.000 Baufinanzierungskonten bei der Sparkasse haben gerade einmal die Inhaber von 400 Konten eine Aussetzung der Ratenzahlungen beantragt, also knapp 1,5 Prozent. Mehr nicht. Viele dieser Raten wurden jedoch rein vorsorglich von unseren Kunden ausgesetzt und werden inzwischen wieder gezahlt. Falls es wegen der anhaltenden Corona-Krise finanziell eng bleibt, sollten die Kunden einfach das Gespräch mit ihrem persönlichen Berater suchen.

Weil die Bevölkerung in der Stadt Herford bis 2039 auf gut 70.000 Einwohner wachsen wird, dürfte die Nachfrage auf 190 Wohneinheiten pro Jahr ansteigen. Ist diese Nachfrage nur eine Prognose von Demografen oder spüren Sie die bereits im aktuellen Geschäft?

Stüker: Oh, die spüren wir schon heute ganz gewaltig. Es gibt sogar schon einen gewissen Grad an Verzweiflung, weil nur sehr wenig Bauland ausgewiesen wird. In Stedefreund war ein verhältnismäßig kleines, neues Siedlungsgebiet innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Der Kreis Herford braucht vor allem im Hinblick auf altersgerechtes, barrierearmes bzw. -freies Wohnen mehr Angebote.

Wo sehen Sie alternative Wachstumschancen für Ihr Immobiliengeschäft?

Stüker: Besonders stark sind wir derzeit in Herford und Bünde. Mit größeren Zuwächsen rechnen wir außerdem in Löhne, Vlotho und Hiddenhausen. Aufgrund der Ein- und Auspendlerströme werden zunehmend auch Enger und Spenge in den Fokus der Kaufinteressenten rücken, sich demzufolge auch zu einem Hotspot der kommenden Jahre entwickeln.