„Es ist empörend und skandalös, wenn ein demokratisch gewählter Politiker in sozialen Medien persönlich angegriffen, beleidigt und seine Familie bedroht wird“, schreibt Thomas Beck, Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes, in einer Mitteilung. Alle demokratischen Parteien seien gefordert, solidarisch und geschlossen gegen Anfeindungen und Hetze im Netz aufzustehen.

„Auch wenn der Bürgermeister mit seinem Alleingang hinsichtlich der Zustimmung zur Durchführung des Gebetsrufes an der in Herford nicht unumstrittenen Ditib-Moschee für Unverständnis, nicht nur bei Herforder Lokalpolitikern, sondern auch bei zahlreichen Bürgern gesorgt hat, ist mit diesen Angriffen auf seine Person eine deutliche Grenze überschritten worden, die wir in Herford nicht tolerieren und bagatellisieren werden“, meint Beck.

Gemeinsame Arbeitsgruppe

Bei der Entscheidung des Bürgermeisters wäre eine transparente Vorgehensweise unter Einbeziehung der demokratischen Gremien in Herford wünschenswert gewesen, zumal die Ditib-Gemeinde durch das Skandalvideo von Kindern in Militäruniformen 2018 deutschlandweit für negatives Aufsehen gesorgt habe. Die enge Verzahnung von religiöser Gemeinschaft und politischer Nähe zur türkischen AKP und zum umstrittenen Staatspräsidenten Erdogan sei problematisch. Dies hätte im breiten demokratischen Konsens erörtert werden müssen.

„In Deutschland gilt das Grundrecht der Religionsfreiheit, für das sich die CDU im besonderen Maße einsetzt. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll gewesen, wenn auch die Vertreter der christlichen Kirchen und weiterer Glaubensgemeinschaften zu einem gemeinsamen Projekt hinsichtlich der Kontaktaufnahme zu Gläubigen in Zeiten der Corona-Krise aufgerufen hätten.“ Diese Chance habe Kähler scheinbar nicht gesehen.

Nichtsdestotrotz seien die aktuellen Hetzkampagnen und Drohungen gegen Lokalpolitiker untragbar. Der Stadtverband der CDU regt eine parteiübergreifende Medienkampagne gegen Verunglimpfungen und Beleidigungen im Netz an. Beck schlägt dazu die temporäre Einrichtung einer Arbeitsgruppe vor.