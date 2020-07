Teilnehmer können Gruppen bilden oder sich bestehenden anschließen. Per App, im Internet oder ganz altmodisch per Papier und Bleistift werden die im Aktionszeitraum gefahrenen Kilometer dokumentiert. Wer die längste Strecke auf dem Tacho hat, gewinnt.

Beitrag zum Klimaschutz

„Den Wettbewerb gibt es seit 2008. Es wurde Zeit, dass Herford da auch mitmacht“, sagt Bürgermeister Tim Kähler, nach eigenen Angaben selbst ein begeisterter Radfahrer. „Im Vordergrund steht der gemeinsame Beitrag zum Klimaschutz – neben dem Gesundheitsaspekt“, erklärt die städtische Klimabeauftragte Laetitia Müller. Deshalb werden zum Abschluss auch nur symbolische Preise vergeben. „Jeder mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer ist schon ein Gewinn“, sagt Kähler.

Eingeladen sind Einzelfahrer, aber vor allem Menschen, die ein Team bilden – sei es in der Nachbarschaft, im Verein, der Schule oder in der Firma. Sie können sich auf stadtradeln.de/herford registrieren und die täglich zurückgelegten Kilometer dokumentieren. Teilnehmen kann jeder, der in Herford arbeitet, wohnt, die Schule besucht oder einem Verein angehört. „Gewertet werden können auch Strecken, die nicht vor Ort zurückgelegt werden“, sagt die neue städtische Radbeauftragte Frauke Heidemann.

Preise in vier Kategorien

Nach Ende der drei Wochen folgt der „Kassensturz“, Sieger in vier Kategorien werden prämiert: das größte Team, also die Gruppe mit den meisten aktiven Radlern, wird ausgezeichnet, zudem das aktivste Team, dessen Mitglieder durchschnittlich die meisten Kilometer zurückgelegt haben. Darüber hinaus gibt es einen Preis für das radelaktivste Schulteam (meiste Kilometer pro Schüler/Lehrer) sowie die radaktivste Firmenbelegschaft. Einschränkung: Jede Gruppe kann höchstens in einer Kategorie gewinnen, und das größte Team kann nicht das „offene Team Herford“ sein, bei dem jeder mitmachen darf.

Unterstützt wird die Aktion, die einst vom Klima-Bündnis – einem Zusammenschluss von 1.700 Mitgliedskommunen in 27 europäischen Ländern sowie Bundesländern, Provinzen, NGOs und anderen Organisationen – ins Leben gerufen wurde von vier heimischen Vereinen und Institutionen: dem ADFC, der Recyclingbörse, dem RC Endspurt sowie dem BUND. Infos unter stadtradeln/de/herford.

Aktionen der Unterstützer

Der ADFC bietet für Mittwoch, 12. August, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Rathausplatz an (15 bis 18.30 Uhr). Eine Anmeldung unter www.adfc-herford.de ist erforderlich. Die Recyclingbörse lädt für die Samstage, 15., 22. und 29. August, zu Aktionstagen an die Heidestraße 7 ein (11 bis 13.30 Uhr). Unter anderem können Besucher dort ihr Fahrrad durchchecken lassen. Der RC Endspurt spendet die Startgebühr (3 Euro pro Teilnehmer) für die Teilnehmer der alljährlichen Radtouristikfahrten der Tierrettung Herford. Drei Strecken stehen zur Auswahl. Anmeldungen sind am Startpunkt möglich (Tankstelle Wasserfuhr 128, Bad Salzuflen), Infos www.endspurt-herford.de. Der BUND lädt für den 13. August (14 bis 18 Uhr) zur familienfreundlichen Fahrrad-Rallye (mit Rätseln) durch die Stadt ein.