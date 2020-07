Sprühkopf jagt 900 Liter Wasser pro Minute raus

Herford (WB). 900 Liter Wasser pro Minute jagen aus dem pilzförmigen Sprühkopf am Ende der Schlauchleitung. Eine riesige Fontäne entfacht und kämpft gegen Wald- und Flächenbrände an. Da die Gefahr an Waldbränden zugenommen hat, hat die Feuerwehr im Kreis Herford entsprechend aufgerüstet und einen Rollcontainer mit viel Equipment angeschafft. Auf den ersten Blick sieht der Wagen wenig spektakulär aus. Aber er hat’s in sich!

Von Kathrin Weege