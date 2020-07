Nicht jede Werbung ist erlaubt

„Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster sind wir sicher, dass endlich Rechtssicherheit besteht“, sagt Robin Weber, Prokurist des Medien- und Werbeunternehmens. Derzeit gebe es keine weiteren Klagen.

Seit Ende 2016 bietet die Rheinkultur Medien GmbH aus Solingen gut 360.000 Schaltkästen der Telekom als Werbeflächen an, nach eigenen Angaben in mehr als 6000 Kommunen, darunter der gesamte Kreis Herford. In der Kreisstadt sind es allein in der City mehr als 100. Das Unternehmen hatte sich vertraglich die Rechte für diese Nutzung der Schaltkästen gesichert. Die Stadt Herford war als erste gegen diese ihrer Meinung nach unzulässigen Reklameflächen rechtlich vorgegangen. Im Frühjahr 2018 machte sie eine erforderliche Sondernutzungserlaubnis geltend, die allerdings nicht vorläge und drohte mit einem Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro pro plakatiertem Schaltkasten.

Wegweisender Rechtsstreit

Im September 2019 kam es zum Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht in Minden. Die Stadt unterlag, wollte aber nicht klein beigeben und rief das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster zwecks Berufung an – trotz geringer Aussichten. Denn das OVG hatte bereits ganz zu Beginn der juristischen Auseinandersetzung in einem Eilverfahren entschieden: Nur wenn die Werbung Passanten und Verkehrsteilnehmer behindere, sei sie unzulässig.

Im Mai entschied das OVG dann auch, eine Berufung erst gar nicht zuzulassen. Ein wegweisender Beschluss: Es war bundesweit die erste obergerichtliche Entscheidung in der Sache. „Wir wissen, dass andere Kommunen sicherlich nicht böse sind, dass wir hier vorneweg gehen“, hatte Beigeordneter Dr. Peter Böhm zuvor die Brisanz erläutert. Dem Vernehmen nach hat der Rechtsstreit die Stadt einen fünfstelligen Betrag gekostet.

Telekom macht Vorgaben

Doch jetzt muss sie sich in die gerichtliche Niederlage fügen, denn weitere Rechtsmittel gibt es nicht. „Mit der Ablehnung des städtischen Antrags auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden ist das Verfahren beendet“, heißt es aus dem Rathaus. Das freut die Rheinkultur GmbH. Bis jetzt hatte sie sich wegen der unsicheren Rechtslage mit der Vermarktung der Kästen in Herford zurückgehalten. „Jetzt wollen wir durchstarten“, sagt Prokurist Weber, „auch wenn die Voraussetzungen dazu in Corona-Zeiten natürlich denkbar schwierig sind.“

Dabei zerstreut er Befürchtungen, die in vielen Städten anfangs zur Ablehnung der Werbeidee geführt hätten: „Wir haben klare Vorgaben von der Telekom. Wir dürfen nicht für Bordelle oder Saunaclubs werben.“ Auch Aussagen mit rassistischen, sexistischen oder bedenklichen politischen Inhalten seien verboten, allerdings ebenso Reklame für Mitbewerber der Telekom. Und vielleicht könne man trotz des Rechtsstreits auch die Stadt noch als Kunden gewinnen. „In Solingen bewirbt die Kommune Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen auf den Schaltkästen“, sagt Weber.

Monatsmiete ab 75 Euro

Von wegen Schaltkästen, als trendige „City cubes“ vermarktet das Unternehmen Rheinkultur die grau verkleidete Telekom-Elektronik. Davon gibt es zwei unterschiedliche Varianten: den kleineren „City cube“ Standard und den größeren „City cube“ Premium. Wer darauf werben möchte, muss erst einmal 350 bis 750 Euro investieren. So viel kosten – je nach Größe – die Folie, die Reinigung des Kastens und das Anbringen.

Die monatliche Miete beträgt dann 75 Euro für den kleinen und 125 Euro für den großen Schaltkasten. Wer die Kiste vor seiner Tür einfach nur hässlich findet und sie quasi „unsichtbar“ machen möchte, könne sie auch – selbstverständlich kostenpflichtig – dem Hintergrund anpassen. „Wir gestalten sie etwa in Backsteinoptik, wenn die Wand dahinter dem entspricht“, sagt Robin Weber von der Rheinkultur GmbH. Das Unternehmen ist nicht das einzige, das hofft, mit dieser noch relativ seltenen Form der Straßenwerbung ein Geschäft machen zu können. Auch Firmen in Niedersachsen, Bayern oder Rheinland-Pfalz haben entsprechende Nutzungsverträge geschlossen.