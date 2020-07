„Besonderen Dank möchte ich den Herforder Vereinen und Privatleuten ausrichten, die sich an der Aktion beteiligt haben und uns mit vielen Fußbällen, Basketbällen und Volleybällen unterstützt haben“, sagt von Zitzewitz. Die Bälle kommen auf dem Wasserweg zunächst im Hafen von Daressalaam an und werden von dort noch einmal etwa 1000 Kilometer weiter in die etwa 3 Millionen Einwohner zählende Region Mwanza transportiert.

25.000 Bälle gesammelt

„Insgesamt haben wir für das Projekt mehr als 25.000 Bälle in ganz Deutschland gesammelt“, berichtet der frühere Herforder Handball- und Fußballspieler, der inzwischen in Hamburg lebt und arbeitet. Zur Verladung der Bälle kam er in die Heimat zurück, bei seinen Eltern waren die Spenden abgegeben und in der Garage gelagert worden.

Die Bälle kommen Kindern, Jugendlichen, Vereinen und Schulen in Mwanza zu Gute. Fußball, Volleyball, Basketball und Netball sind die beliebtesten Sportarten im ostafrikanischen Land Tansania, doch oft mangelt es am Spielmaterial.