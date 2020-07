500 Plätze im Theater

Erst die Absage für dieses Jahr, dann die Kehrtwende, nachdem sich die Corona-Bestimmungen geändert haben: Pandemiebedingt hat die Programmplanung des Theaters ein Wechselbad der Gefühle verursacht. Doch die Sicherheit der Besucher sei das Wichtigste, betont Kornacki. Daher sei das Theater in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Nach den aktuellen Bestimmungen kann die Mindestabstands-Regelung im Theater aufgehoben werden, wenn bei den Besuchern namentlich nachvollzogen werden kann, wer wo gesessen hat. So soll der untere Bereich komplett geöffnet werden, was laut Kornacki 500 Theatergängern Platz bietet. Während der Aufführungen sei zudem keine Maske notwendig.

Möglicherweise Toilettenwagen

Auf die Plätze im ersten Rang wollen die Verantwortlichen verzichten, weil ja auch außerhalb des Saals genügend Raum zur Verfügung stehen muss, um die Abstände wahren zu können – sprich im Foyer und auf den Toiletten. „Es würde mich nicht wundern, wenn wir noch die Auflage bekommen, einen Toilettenwagen aufzustellen“, so Kornacki.

Als sehr positiv bezeichnet der Geschäftsführer die bisherigen Reaktionen der Festabonnenten. Am 4. August startet der Verkauf der Wahlabos und der Einzelkarten. Und hier muss das Theater laut Kornacki „noch einmal mächtig Gas geben“. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre weiß er, dass schon vor dem offiziellen Start des freien Verkaufs beim Theater viele Vorbestellungen eingegangen sind. In diesem Jahr jedoch sieht das anders aus.

Werbung für Theater machen

Der Geschäftsführer hat für das Ausbleiben der Vorbestellungen Verständnis. Der Theaterbesucher sei es gewohnt gewesen, dass er das neue Heft zum Ende der alten Saison mit nach Hause nehme. In diesem Jahr jedoch sei die Saison im März abgebrochen worden, zudem erscheine das Programmheft später als sonst: „Wir müssen dafür sorgen, dass das Theater wieder mehr Präsenz bekommt, dass wir die Leute wieder neu fürs Theater begeistern können.“

So unspektakulär, wie die Saison wegen Corona beendet wurde, so fast schon beiläufig beginnt die neue. Während die Saison klassisch an einem Samstag startet, findet die erste Aufführung diesmal an einem Donnerstag statt. Am 17. September wird „Moving Shadows“ nachgeholt – ein preisgekröntes Schattentheater, dessen erster Herford-Termin aus bekannten Gründen ausgefallen ist.

Auch vor dem eigentlichen Start am 19. September erwartet die Herforder somit große Qualität. Wild und mondän wird es, wenn am 19. September die 20er-Jahre-Musikshow „Glanz auf dem Vulkan“ zur Aufführung kommt – eine Zeitreise ins verruchte Berlin der Weimarer Zeit.