Mit Fachwissen und viel Empathie

Deshalb hat der Kreis Herford bereits am 5. März das Bürgertelefon eingerichtet. Mehr als 7500 Anrufe sind bislang eingegangen. Kathrin Beermann und Tanja Wrobel sind derzeit noch in Vollzeit dafür eingeteilt. Von montags bis donnerstags stehen sie zusammen mit zwei Kollegen von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zur Verfügung. Noch vor wenigen Wochen waren bis zu 60 Verwaltungskräfte im Schichtsystem, auch am Wochenende, erreichbar. Etwa 350 Anrufe aus dem Kreis Herford gingen im März täglich ein. Im April waren es durchschnittlich 200, heute noch etwa 50.

Vier-Stunden-Schichten

„Während der Vier-Stunden-Schichten war die Schlagzahl extrem hoch. Jeder von uns war gefühlt ununterbrochen am Telefon“, erzählt Beermann, die eigentlich im Jugendgästehaus in Rödinghausen arbeitet. „Für uns alle war das eine völlig neue Erfahrung. Wir mussten uns in kürzester Zeit sehr viel Wissen aneignen, sind aber schnell in die Rolle hineingewachsen“, sagt Beermann. Bis heute gibt es vor jeder Schicht eine Dienstbesprechung, in der sich die Mitarbeiter austauschen und informieren.

Etwa 5500 der bislang 7500 Anrufe wurden gleich am Bürgertelefon beantwortet. Fragen, die dort nicht geklärt werden konnten, wurden an Fachpersonal im Kreishaus weitergeleitet und beantwortet. Oft waren es umfangreiche Fragen zu den Themen Kinderbetreuung, Hygiene, Gesundheit, Service und Jugendamt.

Fragen zum Arbeitsrecht

Die Fragestellungen am Bürgertelefon ändern sich je nach den aktuellen Verläufen und Ereignissen. Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie viele allgemeine Fragen gestellt wurden, ging es mit der Zeit viel um Reiserückkehrer, Schulschließungen und Kinderbetreuung. „Auch Fragen zum Arbeitsrecht sowie die Erstattung von Lohnausfällen häuften sich“, heißt es in einer Mitteilung. Gleiches gilt für private und öffentliche Veranstaltungen sowie Schutzausrüstungen und Hygienestandards. Im ärztlichen Bereich wurde häufig gefragt, welche Verhaltensweisen nach einem Kontakt zu einer erkrankten Person empfohlen werden. Auch das Thema Reiserückkehrer rückt in den Ferien wieder in den Fokus.

Für Landrat Jürgen Müller ist das Bürgertelefon ein enorm wichtiger Baustein im Krisenmanagement: „Wir haben seit Beginn der Corona-Krise ausgiebig über die Presse, unsere Internet-Seite und sozialen Kanäle informiert. Um den Bürgern auch im persönlichen Gespräch immer die bestmögliche Beratung zu bieten, haben wir das Bürgertelefon eingerichtet“, erklärt der Landrat.

Gute Arbeit geleistet

Dass an den Hörern gute Arbeit geleistet wird, unterstreicht Kreisdirektor und Krisenstabsleiter Markus Altenhöner: „Unsere Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job. Die Bürger immer gut zu beraten, ist eine große Herausforderung, besonders weil Corona fast alle Lebensbereiche umfasst. Sie haben dazu beigetragen, dass wir in der Krise immer ein verlässlicher Ansprechpartner waren und sind.“

Kathrin Beermann und Tanja Wrobel sind sich der besonderen Aufgabe am Bürgertelefon bewusst: „Wir machen keine einfache Sachbearbeitung. Wir sprechen mit Menschen, die ernsthafte Sorgen und Nöte haben und die auf unsere Informationen und unser Mitgefühl angewiesen sind. Besonders Anrufe von Angehörigen, die ihre Verwandten in den Pflegeheimen eine Zeit lang nicht besuchen konnten, haben mich sehr berührt“, sagt Beermann.

Unsicherheiten und Ängste

Bei vielen Menschen machen sich Unsicherheiten und Ängste bemerkbar, insbesondere in finanzieller und gesundheitlicher Hinsicht. „Da sind auch Anrufer dabei, die einfach mal Luft ablassen müssen und uns im Nachhinein sagen, dass wir ja eigentlich nichts für die Situation können“, erklärt Tanja Wrobel, die neben ihrer Arbeit am Bürgertelefon im Katasteramt arbeitet und zusätzlich Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung ist.

„Neben unserer fachlichen Beratung leisten wir auch viel zwischenmenschliche Arbeit“, ergänzt Beermann. Eine Aufgabe, die neben Fachwissen auch Empathie erfordert. Und eine Arbeit, „mit der wir uns auch persönlich weiterentwickeln. Wir werden hier gebraucht und machen es deshalb auch gerne“, sagt Beermann. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr unter 05221/131500 erreichbar.