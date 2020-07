Bei der Vergabe war das Stadtoberhaupt – wie viele andere der Heckenschere-Preisträger in den Vorjahren auch – nicht anwesend. Nun hat BUND-Kreisvorsitzender Bernd Meier-Lammering einen offen Brief verfasst, in dem er anprangert, dass Kähler sich noch nicht selber gemeldet habe. „Wir sehen die Preisverleihung immer auch als Angebot zum Dialog. Unser Ziel ist es, auf Mängel und Versäumnisse im Umwelt- und Naturschutz hinzuweisen, um so künftig zu einer Verbesserung zu kommen“, sagt Meier-Lammering.

Da die Werre bisher nicht abgesenkt worden sei und das Wasser etwa zwei Kilometer vor dem Wehr weiterhin aufgestaut werde, herrschten in diesem Bereich andere Bedingungen als in einem echten Fließgewässer. „Viele Tierarten haben dort Probleme mit ihrem Lebensraum“, so Meier-Lammering.

Teilabsenkung war Thema

Die Absenkung der Werre war im Rat beschlossen worden, drei Varianten standen vorab zur Diskussion. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Werre einen halben Meter abgesenkt wird, hätten aber auch den Kompromissvorschlag einer Teilabsenkung mitgetragen“, erklärt der BUND-Kreisvorsitzende. Allerdings entschied sich der Rat gegen beide Varianten.

Aktuell setzt sich Kähler mit dem Projekt „Regionale 2022“ für die Werre ein. Unter anderem geht es um die Verbesserung von Flora und Fauna im Uferbereich. „Das Engagement zur Revitalisierung der Werre sehen wir natürlich sehr positiv. Aber alle ökologischen Verbesserungen sind dennoch unabhängig von dem Problem des Aufstaus der Werre am Bergertor zu betrachten. Sie können die damit verbundenen ökologischen Verschlechterungen auch nicht verhindern, sondern die Folgen nur mindern“, meint Meier-Lammering.

Häuser in Gefahr

Tim Kähler erklärt auf Anfrage, dass er jeder Zeit für Gespräche mit dem BUND offen sei: „Wurde in der Vergangenheit ein Gesprächstermin gewünscht, bin ich dem immer gerne nachgekommen und das ist auch jetzt so.“ Bei der Entscheidung, die Werre nicht abzusenken, habe er – wie von einem Bürgermeister verlangt – die Interessen vieler wahren müssen. So hätte eine Absenkung auch eine Gefahr für das Eigentum von Bürgern, genauer von deren Häusern, bedeutet.