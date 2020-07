Wald-Atlas weist den Weg zum Brand

„Schließlich verbindet das Wiehengebirge beide Kreise, da ist auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich, wo genau die Kreisgrenze verläuft“, sagt Landrat Jürgen Müller. Die Dürrejahre 2018 und 2019 zwingen zum Handeln: Die Zahl der Waldbrände hat sich kreisweit von zuvor etwa 50 auf jeweils mehr als 100 in den vergangenen beiden Jahren verdoppelt.

Maßstab 1:10.000

So haben die Katasterämter der beiden Kreise, auch unter Rückgriff auf Daten des Landesbetriebes Wald und Holz, erstmals einen Waldbrand-Atlas erstellt: für das Wiehengebirge, den Herforder Stuckenberg sowie einzelne Waldflächen in Vlotho. Die Übersichtskarten in ausgedruckter Form liegen vor. „Bald werden wir digitale Versionen haben, denn letztlich sollen sich die Einsatzkräfte mit einem Tablet vor Ort orientieren, da darauf auch der jeweilige Standort angezeigt wird“, sagt Jens Schröder vom Katasteramt des Kreises Herford.

Wer telefonisch einen Waldbrand bei der Feuerwehr meldet, kann bereits jetzt auf zehn bis zwanzig Meter Genauigkeit geortet werden. Die ausrückende Wehr bekommt anhand des neuen Kartenmaterials exakte Informationen über die Befahrbarkeit der Waldwege, etwaige Schranken, die Standorte der nächsten Hydranten, aber auch über die bestmöglichen Zu- und Abfahrten zum Einsatzort, den Bewuchs und nicht zuletzt über die Topografie vor Ort. „Denn mit den großen Fahrzeugen im steilen Gelände zu manövrieren, kann ganz schön schwierig werden“, sagt Kreisbrandmeister Bernd Kröger. Im Fall des Wiehengebirges zeigt der Atlas auf 116 Seiten entsprechend viele Planquadrate des Geländes im Maßstab 1:10.000 auf beiden Seiten der Kreise.

Die erste Seite des Atlas’: Das Wiehengebirge in den Kreisen Herford (Süden) und Minden-Lübbecke (Norden) ist in 116 Planquadrate aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten sind diese mit den entsprechenden Informationen detailliert im Maßstab 1:10.000 abgebildet.

Auch wenn es sowohl nördlich als auch südlich des Wiehens in den vergangenen Jahren keinen richtig großen Waldbrand gegeben hat, bekamen die heimischen Feuerwehrleute im Frühjahr dennoch eine Ahnung, was bei einem ausgewachsenen Feuer im Forst droht. „Im Bereich Halle/Werther im Kreis Gütersloh war es aufgrund von Brandstiftung zu flächendeckenden Waldbränden gekommen“, erinnert sich Kröger, der mit Einsatzkräften aus dem Kreis Herford bei den Löscharbeiten vor Ort war. Während es früher zumeist bei Bodenfeuern geblieben sei, schlügen die Flammen jetzt bis zu 20 Meter hoch in die Wipfel. „Das liegt an dem vielen Totholz, vor allem bei Fichtenbeständen“, erklärt Kröger.

Tablets für Einsatzfahrzeuge

Jetzt sollen die Feuerwehren vor Ort im Umgang mit dem Atlas geschult werden. Zwei Lehrgänge haben bereits stattgefunden. Bis Ende des Jahres würden alle Wehren im Kreis Herford mit Tablets für die Einsatzfahrzeuge ausgestattet. Hinzu kommen Einsatzübungen unter Zuhilfenahme des Kartenmaterials. „Wir haben das im kleinen Rahmen bereits gemacht“, sagt Thomas Podschadly, stellvertretender Kreisbrandmeister in Minden-Lübbecke. Und Landrat Müller kündigt Gespräche mit dem Kreis Osnabrück an. Denn schließlich ende das Wiehengebirge nicht an den Kreisgrenzen.

Güllefässer als Wassertanks

Eine gute Orientierung im Wald reicht nicht aus, um etwaige Brände bekämpfen zu können. „Die Wasserversorgung ist ein echtes Problem“, sagt Karsten Buschmann, Leiter der Feuerwehr Herford. Hydranten seien oft weit entfernt, offene Gewässer oder Löschwasserteiche nicht vorhanden. Deshalb setzt die Wehr jetzt auf die Hilfe heimischer Landwirte im Bereich Stuckenberg, Homberg sowie in Elverdissen. Sie sollen ihre Güllefässer für den Transport von Löschwasser zur Verfügung stellen.

Mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern entspreche ein Güllefass den Tanks von etwa sechs Löschfahrzeugen. „Am besten stehen die Güllefässer bereits mit Wasser befüllt auf dem Hof und werden bei Bedarf zum Einsatzort gefahren.“ Erste positive Gespräche mit Landwirten und einem Lohnunternehmer habe es bereits gegeben. Die Löschfahrzeuge sollen jetzt mit entsprechenden Adaptern ausgestattet werden. Auch Bassins aus Kunststoff, in die das Wasser zunächst eingeleitet werde, könnten zum Einsatz kommen. Die Unterstützung werde selbstverständlich finanziell erstattet. (bex)