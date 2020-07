„Trotz diverser Gespräche der Verwaltung mit den Eigentümern ist es bis heute nicht gelungen, eine entsprechende städtebaulich angepasste Bebauung zu verwirklichen. Im Gegenteil – noch immer befinden sich dort eine gähnende Baulücke und verfallende, leer stehende Häuser“, sagt Sabine Althoff, Geschäftsführerin des Grünen-Stadtverbands.

Die Grünen erwarteten von der Verwaltung einen Bericht über die Aktivitäten. Es reiche nicht, nur auf den Bildungscampus zu schauen. „Auch in der Innenstadt gibt es noch genug zu tun“, sagt Althoff.

Investoren halten sich zurück

Ein Investor habe das Grundstück erworben und versuche nun, ein gutes Investment zu machen. „Es gab schon viele Ideen, aber bisher hat keine richtig gezündet“, sagt Bürgermeister Tim Kähler auf Anfrage. Man bleibe aber am Ball. Bei den Überlegungen habe man nicht nur das leere Grundstück in die Planungen einbezogen, sondern auch das auf der gegenüberliegenden Seite mit dem ehemaligen Laden Blumen Risse. Vorgesehen war vom Grundstücksbesitzer unter anderem Wohnbebauung mit einer Ladenzeile unten. „In der Coronazeit halten sich auch die Investoren zurück“, weiß Kähler und ergänzt: „Außerdem sieht die leere Fläche weit schöner aus als das, was da vorher stand.“

Schandfleck in der Innenstadt

Über ein Jahrzehnt lang war das Gebäude an der Bäckerstraße ein Schandfleck in der Herforder Innenstadt. Doch weil die Bauruine in privatem Besitz war, hatte die Stadt zunächst keine Handhabe. Als die Landesregierung aber ein Gesetz auf den Weg brachte, das Kommunen erlaubt, Schrottimmobilien auch gegen den Willen der Besitzer abzureißen, kam im Jahr 2016 der Bagger. 150 000 Euro hatte der Abriss gekostet.

Die Stadt trat zwar in Vorleistung, ließ aber einen entsprechenden Eintrag im Grundbuch machen, um beim Verkauf des Grundstücks das Geld zurückzubekommen.