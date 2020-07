Die „belasteten“ Straßennamen

Buchvorstellung im November

Gemeinsam mit dem Historiker Dr. Rainer Pape arbeitet Polster an einem Buch über Herfords Straßen und Plätze. Unter dem Titel „Vom Aawiesenpark bis Zur Bleiche“ sollte es Mitte Juni erscheinen, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Da Polster lange Zeit nicht ins Kommunalarchiv durfte, verzögerte sich die Fertigstellung. Als offiziellen Termin der Buchvorstellung haben die Verantwortlichen jetzt den 2. November ins Auge gefasst. Aber das Buch werde vorher im Handel sein. Wann genau, stehe aber noch nicht fest.

Auf mehr als 500 Straßennamen sind die Forscher bisher gestoßen. Dazu zählen auch Namensänderungen. Dass in dem Thema im wahrsten Sinne des Wortes Musik stecken kann, zeigt derzeit eine Initiative, die einen Teil der Robert-Koch-Straße in Carola-Frauli-Weg umbenennen will.

Bei Carola Frauli handelt es sich bekanntlich um die Gründerin des legendären Jaguarclubs. Hier geht es darum, an eine verdienstvolle Frau zu erinnern. Anders sah es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus, als die Straßen neue Namen erhielten, weil die alten Namensgeber „belastet“ waren.

30 Häuser wurden gebaut

Und auch damals schon wies die Musik einen Ausweg. So wurde aus dem Österreicherviertel, das diesen Namen nach dem Anschluss Österreichs erhalten hatte, das Musikantenviertel. Die Österreicher Straße erhielt den Namen Mozartstraße.

Die Pläne, in dem Bereich eine Wohnsiedlung zu errichten, stammen aus dem Jahr 1936. Doch erst kamen die Straßennamen, dann die Straßen selbst. Mit dem wirklichen Ausbau und der Besiedlung wurde erst nach 1950 begonnen. Mathias Polster: „Im Rahmen des Flüchtlingssiedlungsprogramms wurden 1951 von der Wohnungsgenossenschaft Herford an der Mozartstraße 30 Häuser mit 60 Wohnungen fertiggestellt. Der Ausbau der Straße erfolgte erst 1954.“

Zuvor hätten da vielleicht zwei oder drei Häuser gestanden, so Polster. Trotz der Leere hatte der Herforder Magistrat bei der Namensgebung eilige Regimetreue bewiesen. Nach dem Anschluss Österreichs am 13. März 1938 fasste der Magistrat bereits am 22. März diesen Beschluss: „Die von der Bismarckstraße nach der Vlothoer Straße führende Straße erhält die Bezeichnung Österreicher Straße. Die Straßen im anschließenden Siedlungsgebiet in der Bergerheide werden Innsbrucker Straße, Linzer Straße, Grazer Straße, Braunauer Straße genannt.“

Streit wegen Otto Weddigen

Nach 1945 verfügte der Alliierte Kontrollrat, Straßennamen zu entfernen, die an Militarismus und Nazi-Partei erinnern. Die konkrete Benennung dieser belasteten Straßen war allerdings Sache des Rates. Und immer wenn es um Personen des Ersten Weltkrieges gegangen sei, habe es im Rat heftige Diskussionen gegeben, erfuhr Polster aus den Akten. Besonders kontrovers sei es im Zusammenhang mit dem aus Herford stammenden U-Boot-Kommandanten Otto Weddigen zugegangen. Ebenfalls für viel politischen Zündstoff sorgte die Umbenennung des Hindenburg-Platzes.

Die umbenannten Straßen

Unter den Punkt „Entfernung deutscher Krieger- und Nazi-Denkmäler“ fallen auch Straßenschilder. Eine entsprechende Verfügung hatte der Alliierte Kontrollrat erlassen – der Rat der Stadt musste die „belasteten Straßen“ danach benennen. Knapp 20 Straßen erhielten in Herford neue Namen.

Die Umbenennungen, in Klammern die Namen der NS-Zeit: Unter den Linden (Adolf Hitler Straße), Rathausplatz (Hindenburgplatz), Bahnhofsplatz (Horst Wessel Platz), Schillerstraße (Pantföderstraße), Freiligrathstraße (Ludendorffstraße), Normannstraße (Kirdorfstraße), Werreufer (Otto Weddigen Ufer), Hardenbergstraße (Julius Maerker Straße), Brahmsstraße (Doelkestraße), Händelstraße (Immelmannstraße), Schumannstraße (Tannenbergstraße), Liststaße (von Kluckstraße), Friedrich-Ebert-Straße (Manfred von Richthofen Straße), August-Bebel-Straße (Leo Schlageter Straße), Mozartstraße (Österreicher Straße), Beethovenstraße (Grazer Straße), Schubertstraße (Braunauer Straße), Lortzingstraße (Innsbrucker Straße).