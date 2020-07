Fitnesstraining Ü-90

Ohne ausreichende Bewegung werde man doch schneller wackelig, unsicherer und steif in den Gelenken, das haben die Senioren in der coronabedingten Zwangsunterbrechung deutlich gemerkt. „Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Die Pause hat mir gar nicht gut getan. Ich war schon richtig eingerostet“, sagt Inge Bomheuer. Mit ihren 93 Jahren ist sie die älteste in der Runde.

Wobei Runde das falsche Wort ist: Um die Schutzverordnung der Landesregierung einhalten zu können, wird auf den obligatorischen Stuhlkreis verzichtet. Spaß macht’s aber auch mit Abstand. Margot Riegmann: „Mir ist ein dicker Stein vom Herzen gefallen, dass es nun wieder los geht. Zuhause wird’s auf die Dauer doch langweilig – und einsam.“

Die Hände zum Himmel: Irmgard Gogolin (78) leitet den AWO-Kurs. Foto: Moritz Winde

Jetzt kann Irmgard Gogolin ihre Mitstreiter wieder zur musikalischen Bootsfahrt, zur schmissigen Polka und zur rhythmischen Samba auffordern. „Musik geht in Arm und Bein, so werden viele Bewegungen leicht!“, sagt sie, die das AWO-Angebot gemeinsam mit Helga Klode organisiert.

Auch Elke Eisenburger, Leiterin des Stadtteilzentrums, ist froh über den Neustart des musikalischen Bewegungsangebots. Musik bewege Körper und Seele, ja selbst die Gehirnzellen tanzten mit. „Tanzgymnastik stärkt Körpergefühl und positive Emotionen, ist Gedächtnistraining und Konzentration und natürlich Gemeinschaft – endlich wieder“, sagt die Musikgeragogin. Diese physischen, psychischen und sozialen Komponenten, die in der Tanzgymnastik zum Tragen kommen, seien gerade jetzt in dieser Situation von unschätzbarem Wert.

Aufgrund geltender Richtlinien ist die Personenzahl für alle Angebote noch begrenzt. Eine Anmeldung unter 05221/82051.