Wie am Mittwoch berichtet, gelten auch im Kreis Herford ab sofort wieder der alte Bußgeldkatalog und die alte Straßenverkehrsordnung (StVO). Hintergrund: Am 28. April war die neue StVO in Kraft getreten. Wegen eines Formfehlers im Gesetzestext sind die neuen Regelungen zu Fahrverboten und Bußgeldern unwirksam.

Auf Anfrage hat der Kreis jetzt mitgeteilt, was der Vollstreckungsstopp für die Bußgeldstelle und die betroffenen Autofahrer konkret bedeutet. Allein die Zahl der vom Kreis verhängten Fahrverbote habe sich durch die neue Straßenverkehrsordnung verneunfacht.

7979 Fälle überprüft

Insgesamt musste das Straßenverkehrsamt des Kreises aufgrund der Unwirksamkeit des neuen Bußgeldkataloges 7979 Fälle überprüfen. „Es gab 1247 Fälle mit einem Fahrverbot, die nach der alten Rechtsgrundlage, die bis zum 27. April gültig war, nicht angeordnet worden wären“, heißt es aus dem Kreishaus. Davon waren am 3. Juli, dem Stichtag des Erlasses des NRW-Innenministers zur Aufhebung des neuen Bußgeldkataloges, 229 Fahrverbote bereits vollstreckt.

In 932 Verfahren sei der Tatvorwurf bezüglich des Fahrverbotes geändert und bereits erlassene, noch nicht rechtskräftige Bußgeldbescheide zurückgenommen worden. 86 Bußgeldbescheide waren bereits rechtskräftig, die Frist der Fahrverbote aber noch nicht oder nicht vollständig abgelaufen. In diesen Fällen werde die Bezirksregierung Detmold entscheiden, ob die Führerscheine eher zurückgegeben werden.

Nicht berücksichtigt sind in der Statistik die Fälle aus Herford. In der Kreisstadt wären von 61 Fahrverboten, die von April bis Ende Juni ausgesprochen wurden, lediglich sechs auch nach der alten Regelung verhängt worden.