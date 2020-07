„In fünf Jahren gibt’s keine Fichten mehr“

Im Sauerland ist die Population des Buchdruckers, der eigentlich nur Fichten befällt, so groß, dass er inzwischen auch andere Bäume – Buchen, Lärchen, Douglasien – angreift. „Noch haben wir dieses Phänomen in unserer Region nicht“, sagt der 31-Jährige.

35 Millionen Schadholz-Bäume

Doch der Schädling schreitet auch hier voran. „Wir schätzen, dass es in NRW in fünf Jahren keine Fichten mehr geben wird“, meint der Waldexperte. Im ganzen Bundesland seien 35 Millionen Schadholz-Bäume gezählt worden. 200 Borkenkäfer reichen, um einen Baum zu töten. „Unter besten Lebensbedingungen für den Buchdrucker können aus einer befallenen Fichte im kommenden Jahr 1,5 Milliarden neue Schädlinge entstehen. Das ist allerdings eine theoretische Hochrechnung“, erklärt Julian Schütz.

Der Schädling sitzt unter der Rinde der Fichten (kleines Bild oben), gräbt dort Wege und legt Eier ab. Nistet er sich erst einmal ein, bedeutet das für den Baum in aller Regel den Tod. Foto: Weege

Der Borkenkäfer selber ist kein neues Phänomen, ihn gab es schon immer. Allerdings könnten sich die Bäume selber nicht mehr ausreichend schützen. Eigentlich würden sie Harz produzieren und den Schädling damit abtöten. „Erst der Sturm Friederike 2018 und dann die vergangenen zwei extrem trockenen Sommer haben den Bäumen so zugesetzt, dass sie sich nicht mehr selber helfen können“, sagt Schütz. Gab es früher einzelne befallene Fichten, wurden sie festgestellt und entfernt. So einfach ist das nicht mehr. Schütz kommt mit der Arbeit kaum hinterher – überall in seinem Gebiet sind Bäume befallen.

Keine Gewinne mit Fichtenholz

„Gerade war ich in einem ein Hektar großen Waldstück in Enger-Pödinghausen. Ich habe den Besitzer beraten, wie er die Bäume kostengünstig von der Fläche bekommt“, sagt Schütz. Gewinne mache da schon lange niemand mehr. Das Holz sei zwar vom Borkenkäfer unberührt und könne verarbeitet werden. Aber der Markt ist übersättigt, die Preise mehr als im Keller. „Es müssen Bäume gefällt und aus dem Wald geholt werden. Da fallen schnell mehrere 1000 Euro an Kosten an, hinzu kommt die teure Neubepflanzung“, berichtet der Förster. Etwas anders ist die Lage bei Lärchen. Sind diese Bäume betroffen, müssten sie gefällt werden, allerdings lasse sich dieses Holz noch etwas ertragreicher vermarkten.

Manchmal bleiben die betroffenen Fichten stehen. Doch werden sie zu trocken, stellen sie zumindest an den Wegen eine Gefahr für Spaziergänger da. Außerdem kann es zu Wipfelbränden kommen, denn die trockenen Äste brennen extrem gut.

Bäume bleiben liegen

Kann man den Borkenkäfer überhaupt wieder los werden? Schütz: „Nein. Der hat sich inzwischen zu weit verbreitet. Wir können ihn bei gefällten Bäumen am Wegesrand totspritzen, allerdings nicht an noch stehenden Bäumen. Hat er die ersten Löcher in die Rinde gebohrt, ist es sowieso zu spät für den Baum.“

Im Stadtwald liegen Fichten, die im Frühjahr gefällt wurden, am Boden. „Das Stück hier gehört der Stadt. Man hat sich entschieden, die Bäume dort zu belassen, damit der Waldbesucher das Problem ein Stück weit wahrnimmt“, berichtet Schütz.

Wegen des starken Schädlingsbefalls muss quasi das gesamte Jahr im Wald gearbeitet werden. „Nicht immer haben Bürger Verständnis für diese Maßnahmen, auch der BUND hat schon das Fällen kritisiert“, sagt Schütz. Doch für befallene Bäume gibt es eben keine Hoffnung. Für den Wald selber aber schon. Eine Mischpopulation soll ihn künftig widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Schädlinge machen.