Kreisweit sind 21 aktuelle und insgesamt 413 bestätigte Infektionen bekannt Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (8), Hiddenhausen (1), Enger (2), Vlotho (2), Löhne (1) und Bünde (7).

Unverzüglich in Quarantäne gehen

Kreisdirektor und Krisenstabsleiter Markus Altenhöner bittet Rückkehrer aus Risikogebieten, sich zum Schutz aller Bürger an die geltenden Richtlinien zu halten. „Wir appellieren an alle, die aus Risikogebieten in den Kreis zurückkehren, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben, so wie es die Corona-Einreiseverordnung vorsieht“, erklärt Altenhöner. Rückkehrer, die nicht aus Risikogebieten kommen, müssten nicht in Quarantäne, sollten aber umsichtig sein.

Altenhöner weist zudem darauf hin, sich auch während des Urlaubes besonnen zu verhalten: „In manchen Urlaubsländern wurden die Verhaltensrichtlinien bereits deutlicher gelockert als bei uns. Dennoch bitte ich unsere Bürger, sich auch im Urlaub verantwortungsvoll zu verhalten. Damit schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern alle Menschen im Kreis.“

Sofort beim Gesundheitsamt melden

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich immer sofort nach ihrer Einreise beim Gesundheitsamt ihrer Stadt oder ihres Kreises melden, auch wenn sie am Flughafen eine andere Auskunft bekommen. Reisende, die im Kreis Herford wohnen, melden sich beim Bürgertelefon unter 05221/131500. Alternativ können sie das Formular für Reiserückkehrer auf der Internetseite des Kreises unter „Informationen für Reiserückkehrer“ ausfüllen.