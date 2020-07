So will die CDU Herford voran bringen

Statt eines „größer, schneller, weiter“ des Amtsinhabers Tim Kähler (SPD) wolle man mit Augenmaß und finanzieller Verantwortlichkeit vorgehen, sagt Stadtverbandsvorsitzender Klaus Oehler. Stellvertreter Thomas Beck und Werner Seeger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, haben das Wahlprogramm mit 14 Themenbereichen federführend gestaltet. Die zentralen Punkte:

OWL-Forum

„Das OWL-Forum in der angedachten Dimension lehnen wir ab“, heißt es unmissverständlich. Stattdessen solle das Stadtheater saniert und die NWD „eine angemessene Spielstätte erhalten.“

Verkehrspolitik

Die CDU lehnt einen Rückbau von Berliner Straße, Auf der Freiheit und Mindener Straße ab. Das hätte für den Verkehrsfluss fatale Folgen. Die Innenstadt müsse mit dem Auto erreichbar bleiben. Das sei auch für den Einzelhandel überlebenswichtig. Gleichzeitig solle das Radwegenetz ausgebaut werden. Das geplante neue Buskonzept der Stadt sei nicht optimal. „Ein vernünftiges Maß an Buslinien“ solle weiter den Alten Markt ansteuern.

Innenstadtentwicklung

Der Wall soll durch bauliche Maßnahmen aufgewertet, der Alte Markt mit Hilfe von Fördermitteln attraktiver gestaltet werden. Gleiches gelte für Gänsemarkt und Janup (Bereich ehemaliges Dohm-Hotel). „Wir werden uns für eine Bürgerbeteiligung und einen Architektenwettbewerb stark machen.“ Unter dem Motto „Herford ans Wasser“ solle die Aa in der Innenstadt zugänglich und erlebbar gemacht werden.

Bildungscampus

Die CDU will bei der Entwicklung des Bildungscampus’ auf dem Stiftberg die Privatwirtschaft einbinden, „damit nicht alle Kosten auf der Stadt und damit indirekt auf den Bürgern lasten“.

Schule

Der Erhalt des mehrgliedrigen Schulsystems sei unverzichtbar. „Den von der SPD angedachten Bau einer zweiten Gesamtschule lehnen wir ab“, sagt Theisen. Die Digitalisierung müsse stärker im Einklang mit den Schulen umgesetzt werden. Denn es sei gut, wenn die Stadt die Schüler mit Tablets ausstatten wolle. Die CDU habe aber Rückmeldungen aus den Schulen erhalten, dass diese gar nicht nach ihren jeweiligen Bedarfen gefragt worden seien.

Rettungsdienst und Wehr

Die CDU bringt die Idee einer Rettungswache in Diebrock in die Diskussion. Die Ausrückzeiten in den Westen der Stadt – also auch nach Stedefreund, Laar und Eickum – seien zu lang. „Häufig muss die Feuerwehr Bielefeld von der Wache an der Herforder Straße aushelfen“, sagt Theisen. Zwei Rettungswagen sollten in einem Neubau stationiert, dadurch die mittlerweile viel zu kleine und sanierungsbedürftige Hauptwache an der Werrestraße entlastet werden.

Zudem will Theisen einen Feuerwehr- und Rettungsdienst-Beirat einrichten, um deren Belangen mehr Aufmerksamkeit und den Mitarbeitern mehr Wertschätzung zu vermitteln. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.anketheisen.de.