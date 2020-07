Auflösung ist privater Schritt

Ein großer Satz, ausgesprochen in einer Kirche, in der ein Gemälde des Künstlers hängt. Nachdem Bruno Krenz und Pfarrer Johannes Beer über das Bild mit dem Titel „Blaukreuz“ gesprochen haben, wird der Künstler grundsätzlich. Die Auflösung des Werkes, der Abschied von der Malerei, das ist ein Schritt, den er bereit ist, der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Aber dann zieht der Herforder, der in jungen Jahren diverse Kunstpreise und Stipendien erhalten hat, der auch in Rom und New York gelebt hat, auch schon die Grenze: „In welcher Form ich mein Werk auflöse, das ist nicht öffentlich.“

Natürlich könne er weitermachen, betont der Künstler: „Aber dann würde ich mich wiederholen.“ Er habe für sich selbst abgeschlossen und sei froh, dass er Spuren hinterlasse. So befänden sich viele seiner Bilder in privaten Sammlungen. Mit dem vor vier Jahren erschienenen Buch „Gasthaus Erde“ gibt er zudem einen Überblick über sein Schaffen: „Es ist Vermächtnis und Vision zugleich.“

Entleerung der Leinwand

Entstanden ist das Buch im Zusammenhang mit einer Krenz-Retrospektive im Pöppelmann-Haus. Anlässlich des 65. Geburtstags des Künstlers hatten Museum und Kunstverein die Ausstellung ermöglicht. Dabei zeigte sich eine biographische Entwicklung von dunkleren hin zu helleren Arbeiten.

Bruno Krenz sprach von einer Tendenz zur Entleerung der Leinwand – zu sehen war auch das „Blaukreuz“, das jetzt im Münster im Altarbereich auf der linken Seite hängt.

Bekanntschaft mit dem Bild haben die Kirchgänger bereits vor Jahren gemacht. Dass es jetzt zurückgekehrt ist, ist laut Beer Wünschen aus der Gemeinde und der Freigiebigkeit einer Mäzenatin zu verdanken. Die Frau, die namentlich nicht genannt werden will, finanzierte den Ankauf.

Für Krenz ist es ein besonderer Ort, denn im Münster wurde er getauft. Gleichwohl betont er, das gemalte Kreuz habe nichts mit einer religiösen Auseinandersetzung zu tun. Es sei eines der Symbole, die tief in uns drin seien.

„Brüchig wie das Leben“

Doch was heißt überhaupt Kreuz? Die Kombination von Farbflächen und Linienführung führt nur im Kopf des Betrachters zu einem Kreuz. Es sei keine klare Kreuzdarstellung, bestätigt Beer. Und Krenz fügt hinzu: „Das Ganze ist brüchig – wie das Leben.“

Zur Brüchigkeit zählt die kunstvoll inszenierte Unvollkommenheit, der „Sturm gegen den Perfektionismus“. Malerei – das war für Krenz immer „ein Akt der Befreiung, ein Kampf gegen die eigenen Zwangsvorstellungen“.

Bleibt die Frage, wie sich der Künstler nach dem Ende der Malerei befreit. „Ich mache jetzt viel Musik“, antwortet er. Holt eine Mundharmonika aus der Tasche, geht hinter den Altar und bläst ins Instrument – Brunos Bluesmesse.