„Es wird eine Flachdachsanierung mit energetischer Optimierung sowie eine Fugensanierung an der Klinkerfassade durchgeführt“, erklärt Agentursprecherin Janine Billerbeck. Die Baumaßnahme sei in mehrere, zeitversetzt ablaufende Abschnitte getrennt.

Als Kostenobergrenze für die Fugensanierung in diesem zweiten Bauabschnitt sind 197.000 Euro geplant, für die Flachdachsanierung mit energetischer Optimierung weitere 457.000 Euro. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Ende 2021 geplant – wenn alles glatt läuft.

Das sind aber nicht die einzigen Arbeiten, mit denen das mehr als 30 Jahre alte Gebäude in Schuss gehalten wird. Seit dem vergangenen Jahr und bis einschließlich 2021 investiert die Arbeitsverwaltung an der Hansastraße 1,3 Millionen Euro, vor allem in den Bereichen Sicherheit sowie Barrierefreiheit, erläutert Billerbeck.

Aufzug per Sprachansage anfordern

Zunächst würden etwa die Brandschutzvorkehrungen instandgesetzt (Brandschutzabschottungen und Brandschutzkanälen). Auch Notfallbeleuchtung und Rettungswege sollen geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. „Darüber hinaus wurde erst kürzlich ein barrierefreies Büro in Eingangsnähe eingerichtet, und die Kunden-WCs im Erdgeschoss wurden nach aktuellen Standards der Barrierefreiheit saniert.“

In Zukunft soll ein taktiles Leitsystem den Weg von der Grundstücksgrenze zum Eingang und von dort bis zum Empfang weisen. Ein solches Leitsystem soll auch an Treppen sowie Treppengeländer angelegt, die Aufzüge ebenfalls angepasst werden. Dort werde ein niedriges Bedienfeld eingebaut, das mit mindestens zwei Sinnen erfasst werden kann – also durch Sprachansage, Berührung und/oder Blickkontakt.

Die Arbeitsagentur Herford ist für die Kreise Herford und Minden-Lübbecke zuständig. Neben der Zentrale in Herford gibt es Geschäftsstellen in Bünde, Bad Oeynhausen, Lübbecke und Minden.