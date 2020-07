„Das Friedenstal wird vernichtet“

Für Samstagmittag hatte der Ortsverein der SPD Friedenstal in Kooperation mit Verdi und dem Betriebsrat des Marktes zu einer Kundgebung aufgerufen. 50 Teilnehmer waren erwartet worden, etwa 80 Demonstranten beteiligten sich: Mitarbeiter des Marktes und besorgte Anwohner.

„Wir sind hier im Friedenstal praktisch abgebunden. Kein Arzt, keine Bank, keine Apotheke und bald keine Einkaufsmöglichkeit mehr“, klagt Fredi Luckow, dessen Ehefrau Renate auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Auch Magdalene Nolting hat sich mit ihrem Rollator auf den Weg zur Demonstration gemacht, um auf die Nöte all jener aufmerksam zu machen, deren Mobilität eingeschränkt ist. „Ich müsste mit dem Bus in die Innenstadt oder nach Bad Salzuflen fahren. Das wäre für mich nicht zu schaffen“, sagt sie.

Übergangsversorgung gefordert

Anwohnerin Marion Fehst-Lippik klagt an: „Das ist der Höhepunkt der Vernichtung des Friedenstals!“ Der Markt sei ein Begegnungszentrum und die Belegschaft sei die beständigste, die sie jemals erlebt habe. Hier kenne man einander. Jetzt müssten sich die Bewohner zunehmend außerhalb des Quartiers orientieren.

„Wir fordern während des Abrisses und Neubaus eine Übergangsversorgung, beispielsweise in einem Teil des Gebäudes“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Manfred Mohning. Auch sei noch keine Alternative für die im Gebäude wohnende Familie vorgelegt worden.

„Kunden und Kollegen sind für die meisten der Edeka-Beschäftigten hier vor Ort eine zweite Familie“, weist Betriebsratsvorsitzender Eckhard Bartsch auf die Situation der 87 Mitarbeiter hin, von denen 30 jenseits der 50 und teils schon seit Jahrzehnten im Markt beschäftigt seien. Immer wieder seien in den vergangenen Jahren Gerüchte über die Schließung in Umlauf gewesen, ohne ein klares Statement seitens Edeka. Investitionen in die Zukunft dieses Standorts seien entgegen anders lautender Bekundungen nicht erfolgt. Die Mitarbeiter seien über Jahre mit Existenzängsten konfrontiert gewesen. „Zur Zeit stecken wir in schwierigen Sozialplan-Verhandlungen und wollen dafür sorgen, dass daraus kein Asozialplan hervorgeht“, sagt der Betriebsratsvorsitzende.

Angst um Arbeitsplätze

„Der Altersdurchschnitt der Belegschaft ist hoch, das ist der Edeka vermutlich zu teuer“, mutmaßt Betriebsrat Andreas Hartmann. Selbst bei einer übergangslosen Übernahme sehe es für die Beschäftigten nicht per se rosig aus. Ginge der Markt beispielsweise als genossenschaftlicher Einzelhandel in private Hände über, wäre ein neuer Arbeitgeber nur ein Jahr lang an bestehende Konditionen gebunden, danach könnten neue Hausverträge gemacht werden. „Und die fallen dann selten tarifentsprechend aus“, erklärt Gewerkschaftssekretärin Ursula Jacob-Reisinger von Verdi.

Der Lebensmitteleinzelhandel sei einer der Gewinner der Corona-Krise, habe seinen Mitarbeitern, die während dieser Zeit die eigene Gesundheit riskiert und Überstunden gemacht hätten, im Kehrschluss aber nichts zu bieten. Das sei mehr als bedauerlich.